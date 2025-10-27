國台交文物回娘家慶80歲 1962年盤帶現存最早錄音

NTSO國立台灣交響樂團舉辦成立80週年系列活動，鋼琴家李富美之女吳佩蓉今天捐出母親1962年與國台交前身省交演出的錄音盤帶，已成現存國台交最早錄音，見證歷史。

國台交今天回到台北市立文獻館樹心會館（原西本願寺會館）舉行「80週年系列活動宣告記者會」，這是國台交最初創團的起點，記者會由NTSO首席弦樂四重奏演出揭開序幕，特別演出德沃札克「第九號新世界交響曲」片段，這也是樂團1945年創團後首次定期音樂會的演出曲目。

國台交團長歐陽慧剛致詞時表示，樂團自1945年創團以來，從「省交」蛻變到「國台交」，「80不只是數字，而是一代代人生命中的記憶，希望在傳承與創新的節奏中，持續與社會同呼吸」。

國台交並舉行省交歷史文物回娘家捐贈儀式，除了李富美1962年與省交演出的錄音盤帶，前國台交小號首席謝北光也捐贈1946至1949年間節目單35本；台北市立交響樂團團長郭佩瑜代表北市交捐贈1959年至1968年間節目冊32本，為樂團補上歷史記憶。

師大音樂數位典藏中心主任黃均人表示，國台交選擇在10月27日世界影音遺產日這一天，舉行史料捐贈儀式，他同步將今天的活動登錄於聯合國教科文組織（UNESCO）下的「世界影音遺產日」官方網站，成為全球慶祝這個國際節日的一部分。

由吳佩蓉捐贈的盤帶是1962年由當時團長戴粹倫指揮省交，李富美擔任鋼琴獨奏，演出貝多芬「第五號鋼琴協奏曲」的盤式錄音帶，由中廣錄音製作。今天現場播放錄音片段，樂音交織沙沙聲深具時代感。

謝北光表示，幾十本節目冊是老團長蔡繼琨的珍藏，「他在一次公開場合把這些財產交給我保管，這一保管就是幾十年」。謝北光回憶，家裡曾經一次失火，還好這些節目單被搶救出來，保存原貌，今天正式捐回給國台交，也補上了國台交因為多次搬家史料短缺的遺憾。

根據國台交新聞資料，80週年系列活動包括「時間的樂譜」特展及「蓄銳80」專書，記錄國台交台前的掌聲榮耀與幕後的汗水淚水。首席客席指揮水藍將攜樂團首演委託作曲家張菁珊創作的「八十新章」，並邀請民間交響樂團同樂。樂團也將開啟「交響台灣2.0」以台灣美術作品為靈感的委託創作計畫。