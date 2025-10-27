30歲教師抗乳癌懷孕復發不屈 重返講台盼迎寶寶

小學老師Alice（化名）30歲時被診斷罹患HER2陽性乳癌，勇敢抗癌完成療程、狀況穩定，卻在懷孕時復發，幸好接受新藥治療，如今不僅重返講台教學，更準備迎接新生命。

根據衛生福利部最新公布10大死因，癌症仍居死因之首，其中「台灣女性頭號癌症」乳癌死亡率10年上升約40%，是成長最快的癌症之一，根據統計，民國107至111年間，35至39歲女性乳癌發生率從每10萬人約60人上升至近100人，發病高峰從50至54歲提前至45至49歲。

30歲，對許多人而言，是人生開始穩定下來，足以追夢的開始，但對Alice來說，她卻站在巨大的人生十字路口，HER2陽性乳癌打亂了她的人生規劃，面對晴天霹靂，她勇敢接受標靶合併化療，完成療程後也重新規劃人生，追尋另一個夢想，那就是成為母親。

不料，Alice懷孕初期突然出現不適，原以為只是孕期反應，直到有天走路不穩、頭暈加劇，進一步檢查才發現癌細胞已轉移至腦部。Alice開始接受腦部手術，病理結果顯示腫瘤轉為HER2弱陽性。考量未來生育的計畫，她與醫療團隊討論後，決定採用新一代抗體藥物複合體（ADC）。

歷經人生第2次抗癌挑戰，醫療團隊看著Alice從虛弱中逐漸恢復，雖伴隨部分藥物副作用，但整體體力與行動力有明顯改善，如今，她重返講台，繼續熱愛的教學工作，也勇敢地準備迎接新生命的到來。

台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主任吳曜充見證了Alice挺過2次乳癌，他今天透過新聞稿提醒，乳癌的治療並非一次完成後就能高枕無憂，復發風險仍然存在。有時癌細胞可能潛伏於體內，數年後再出現，特別是腦轉移，更是臨床上最具挑戰的情況之一。

「我在病友會中常提醒大家，乳癌治療永遠有藥可用」，台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主治醫師洪琬瑜說，女性應定期進行乳癌篩檢，不要等到出現症狀才就醫，即便是晚期乳癌，也不等於絕望；隨著治療不斷進步，只要及早介入，許多患者都能如慢性病般長期穩定控制。

除了健保支持新藥，讓治療接軌國際，吳曜充說，個人化精準治療已經成為當代癌症照護的核心理念，越來越多醫療院所以「一站式整合醫療，乳癌治療全程守護」為目標，從初步檢查、影像診斷、切片分析、基因檢測到治療規劃，皆能在院內完成，盼提升治療效率。