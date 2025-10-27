台灣空運跨足藝術物流 登上台北藝術博覽會

藝術品跨國運送物流涉及高度專業化的流程，對包裝的嚴格要求及風險管理，台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15件木雕作品藝術品回台，於2025 年台北藝術博覽會世貿展覽會盛大展出，吸引眾多藝術迷駐足欣賞，展現台灣空運在藝術品物流上的專業實力。

這15個木雕藝術品原先只有簡易包裝，為了確保跨境運輸過程無損，台灣空運團隊進行加強包裝加固與製作木箱，打製專用木箱，以符合航空與報關安全規範。整個運輸過程從規劃、包裝、文件處理到清關與交付，皆由專業團隊全程監控，保障藝術品安全抵達展場，讓展出流程順暢無虞。

葉栗剛（Haguri Takeshi，1957 年生於日本名古屋）為日本當代雕塑家，畢業於愛知縣立藝術大學雕塑系及研究所。他以楠木為主要媒材，結合金屬元素創作，作品融合傳統與現代，充滿戲劇性張力。人物造型誇張卻不失穩重，常搭配面具與全身刺青，呼應日本能劇、祭典與浮世繪文化。

其代表系列包含描繪青少年不羈形象的「Yankees」、黑幫與俠客系列「Outlaws」，以及結合祭典與民俗意象的「Matsuri」系列，展現藝術家對社會邊緣角色與文化符號的深刻觀察。此次丁丁藝術空間在台北藝術博覽會帶來多位國籍藝術家作品，展出風格多元、充滿玩味。葉栗剛的雕塑作品更以其獨特戲劇張力和文化意涵，成為展場焦點。