快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

台灣空運跨足藝術物流 登上台北藝術博覽會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣空運跨足藝術物流，登上台北藝術博覽會。台灣空運提供
台灣空運跨足藝術物流，登上台北藝術博覽會。台灣空運提供

藝術品跨國運送物流涉及高度專業化的流程，對包裝的嚴格要求及風險管理，台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15件木雕作品藝術品回台，於2025 年台北藝術博覽會世貿展覽會盛大展出，吸引眾多藝術迷駐足欣賞，展現台灣空運在藝術品物流上的專業實力。

這15個木雕藝術品原先只有簡易包裝，為了確保跨境運輸過程無損，台灣空運團隊進行加強包裝加固與製作木箱，打製專用木箱，以符合航空與報關安全規範。整個運輸過程從規劃、包裝、文件處理到清關與交付，皆由專業團隊全程監控，保障藝術品安全抵達展場，讓展出流程順暢無虞。

葉栗剛（Haguri Takeshi，1957 年生於日本名古屋）為日本當代雕塑家，畢業於愛知縣立藝術大學雕塑系及研究所。他以楠木為主要媒材，結合金屬元素創作，作品融合傳統與現代，充滿戲劇性張力。人物造型誇張卻不失穩重，常搭配面具與全身刺青，呼應日本能劇、祭典與浮世繪文化。

其代表系列包含描繪青少年不羈形象的「Yankees」、黑幫與俠客系列「Outlaws」，以及結合祭典與民俗意象的「Matsuri」系列，展現藝術家對社會邊緣角色與文化符號的深刻觀察。此次丁丁藝術空間在台北藝術博覽會帶來多位國籍藝術家作品，展出風格多元、充滿玩味。葉栗剛的雕塑作品更以其獨特戲劇張力和文化意涵，成為展場焦點。

台灣空運擁有逾三十年國際物流經驗，近年積極拓展藝術品運輸服務，從日本、美國到歐洲，多次協助畫廊與收藏家完成跨境運輸專案。台灣空運高層主管表示「藝術品運輸不只是物流，更是文化價值的傳遞。我們以對待生命的態度守護每一件創作。」這次與丁丁藝術空間的無縫合作，驗證台灣空運在精密包裝、展覽時程控管上的專業實力，是掌握海關合規與風險管理的最佳實踐。

台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15件木雕作品藝術品回台。台灣空運提供
台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15件木雕作品藝術品回台。台灣空運提供

日本 藝術家

延伸閱讀

合庫銀插旗日本 東京分行揭牌營運

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

蘇澳鎮長李明哲將訪日本 與館山市締結姊妹城鎮

台灣研究員偕美前大使作證 揭中共在美建立後勤網絡

相關新聞

台灣空運跨足藝術物流 登上台北藝術博覽會

藝術品跨國運送物流涉及高度專業化的流程，對包裝的嚴格要求及風險管理，台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15...

奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護

醫食同心、力挺前線！奇美食品響應集團創辦人許文龍理念，今年特製作印有奇美醫療體系專屬LOGO的「幸福生吐司」致贈，今舉辦...

不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

74歲顧姓老翁非過度使用膝關節族群，仍在50多歲被診斷膝蓋退化，20年來行走困難、疼痛難耐，今年2月接受ROSA機械手臂...

自行、滑板車頻出事 應修法提升安全

「電動自行車與電動滑板車事故逐漸增加，台灣法規落落後，應儘速修改、強化安全！」消基會27日召開記者會指出，近年來馬路上自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動滑板車的使用頻率增加，但交通事故與責任

台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要...

UNIQLO賣Tamagotchi電子雞了！紅白紀念版開賣時間曝 網喊：可愛必搶

6、7年級生兒時陪伴玩具一定有超夯的電子玩具「電子雞」，而UNIQLO也順應潮流，將開賣電子雞了！最快將於2026年1月上旬開賣、定價790元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。