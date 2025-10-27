快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

藝術家點亮金門莒光樓 呈現戰火下人影幢幢歷史感

中央社／ 金門27日電

藝術家何仲昌設計金門莒光樓光環境，光源照射遊客多重身影在樓面，他說，一般建築燈光會避免照到人，這次創作卻盼藉人影呈現莒光樓在戰火下人們追趕奔跑、人影幢幢歷史感。

文化部所屬國立台南生活美學館主辦「藝術轉動社區計畫」，民國114年徵選藝術家何仲昌進駐金門，其成果展「金眺繪莒、燦光耀樓門」今天晚間開幕。

「金眺繪莒、燦光耀樓門」創作，重新設計金門縣定古蹟莒光樓周邊燈光，將38顆高品質的CRI燈光設置在莒光樓四角，將建築真實色彩、本體線條與紋理更細緻呈現。

何仲昌接受中央社記者採訪表示，莒光樓過去可能是為擺脫嚴肅形象而設計五顏六色燈光秀，但反而讓觀看者無法專心在建築本身；建築打光不只是讓建築粗暴地「被看到」，適度光環境營造，能讓觀看者除看到眼前建築、物品，也聯想到相關歷史、氣味等，而前提就須讓建築細節被細緻呈現。

他說，高品質燈光能呈現莒光樓細節，即使是夜間也能觀賞到建築細緻紋理，這次也在樓體本身設計不同層次亮度，由樓底到樓頂亮度漸增，製造仰望效果。

何仲昌表示，一般建築燈光會避免照射到周邊的人而將燈往建築上方打，這次創作特別將燈的角度設置在較低位置，並透過不同燈光位置組合，當人走到建築周邊時，光線會將人的多重身影重疊照射在樓面上，與建築產生互動。

何仲昌指出，莒光樓是過去戰地時期建物，在戰火下人們追趕奔跑，那種人影幢幢歷史感、過去民眾在建物旁邊匆忙走過的身影，都能透過這次光影律動設計，讓觀者緬懷過去時光。

何仲昌表示，金門有許多富有歷史意義的建築，期待透過這次為莒光樓的光環境設計，促使金門更多樓房光線呈現能更有品質、層次，「以前戰地金門的夜間不能有燈火，夜晚相對不受重視；現在環境改變了，金門的夜晚應該可以有更值得被探索的地方」。

根據國家文化資產網，莒光樓建成於民國42年，由胡璉將軍主導興建，是為表彰金門戰役英勇官兵事蹟，並揭示「毋忘在莒」訓示所建；莒光樓樓高3層，為仿古宮廷城樓形式建築，仿用紫禁城角樓上十字型平面及十字脊屋頂，屋頂層疊的斗拱及青色琉璃瓦，皆為展現民族精神的象徵。

建築 金門

延伸閱讀

全台最多金門263件補助涉利衝法 政風處籲修法聚焦公益本質

金門涉違利益衝突案逾百件 待監院函復調查結果

金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

相關新聞

台灣空運跨足藝術物流 登上台北藝術博覽會

藝術品跨國運送物流涉及高度專業化的流程，對包裝的嚴格要求及風險管理，台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15...

奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護

醫食同心、力挺前線！奇美食品響應集團創辦人許文龍理念，今年特製作印有奇美醫療體系專屬LOGO的「幸福生吐司」致贈，今舉辦...

不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

74歲顧姓老翁非過度使用膝關節族群，仍在50多歲被診斷膝蓋退化，20年來行走困難、疼痛難耐，今年2月接受ROSA機械手臂...

自行、滑板車頻出事 應修法提升安全

「電動自行車與電動滑板車事故逐漸增加，台灣法規落落後，應儘速修改、強化安全！」消基會27日召開記者會指出，近年來馬路上自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動滑板車的使用頻率增加，但交通事故與責任

台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要...

UNIQLO賣Tamagotchi電子雞了！紅白紀念版開賣時間曝 網喊：可愛必搶

6、7年級生兒時陪伴玩具一定有超夯的電子玩具「電子雞」，而UNIQLO也順應潮流，將開賣電子雞了！最快將於2026年1月上旬開賣、定價790元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。