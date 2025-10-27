28日全台有雨 北北基宜整天濕涼防豪雨

快訊

中央社／ 台北27日電

氣象署今天表示，明天受東北季風及華南雲系東移影響，在未來一週降雨最明顯，全台有雨，北北基宜局部大雨或豪雨，北部及東北部濕涼，平地低溫約20至25度，局部地區再低一些。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起至明天受東北季風及華南雲系東移，全台有雨，桃園以北、東北部降雨時間較長，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部以北及東部地區有短暫雨，其他各地為局部短暫雨。

今天最低溫在新北市石門區攝氏18.9度，明天北部、東北部整天20至25度，局部地區會再低一些；其他地區低溫22、23度，高溫26至31度，要留意日夜溫差。

林定宜指出，29日水氣減少，但東北季風影響，迎風面雨勢較明顯，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢；桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜提到，30日東北季風減弱、雨區縮小，轉偏東風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨；各地回溫，北部高溫有機會達28至30度，中南部約30至33度。

林定宜說，31日下一波東北季風增強，預估持續影響至11月3日，桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；整體而言，31日起水氣逐日漸增，11月2日、3日，北部及宜花地區都易有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區為局部短暫雨。

林定宜提到，預計31日起東北季風強度較現在這波強，北部及宜蘭溫度會再略降，普遍低溫可能下探18、19度；中南部、花東低溫約22至25度。

林定宜提醒，明天台南以北、屏東、宜蘭及各離島仍要留意8級以上強陣風，沿海並有大風浪。

林定宜補充，目前資料預測，11月初菲律賓東方海面的確仍有熱帶系統在醞釀，但台灣主要是在北方冷高壓影響之下，熱帶系統直接影響的機會不高，但須注意若有熱帶系統從菲律賓穿過進入南海，是否會有共伴效應、加劇迎風面降雨；仍有不確定性，氣象署會持續觀察。

東北季風 低溫 宜蘭

