奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美食品為慰勞辛苦的醫護人員特別製作「幸福生吐司」，預計11月3日分送抵達萬名醫護人員手中，今也舉辦致贈儀式。記者萬于甄／攝影
醫食同心、力挺前線！奇美食品響應集團創辦人許文龍理念，今年特製作印有奇美醫療體系專屬LOGO的「幸福生吐司」致贈，今舉辦致贈儀式，11月3日陸續送至奇美醫療體系近萬名醫護人員、承攬商工作人員、在院服務志工及實習學生手上，讓香氣與溫度同步傳遞到第一線。

奇美食品董事長宋光夫表示，食品與醫療同為守護健康的重要環節，奇美食品長年重視食安，而奇美醫療體系更肩負南台灣民眾健康重任，此次贈送特製版「幸福生吐司」，包裝上印有奇美醫療體系專屬LOGO，象徵團結與關懷，盼讓醫護在高壓工作中感受企業的支持與敬意。

奇美醫院院長林宏榮則說，「民以食為天」，一份美味點心能在忙碌間帶來慰藉，醫院近年積極推動數位化，提升工作效率、減輕壓力，奇美食品又以細膩柔軟的吐司，為同仁補充能量，不僅傳達企業「以心照顧人」的精神，更象徵「醫食同心」的精神。

奇美集團此次送暖行動，涵蓋醫療體系各院區與後勤單位，讓香氣與溫度傳遞到每個角落，盼以「食安與健康」雙軌守護，凝聚團隊向心力，為南台灣醫療注入溫暖力量。

奇美食品為慰勞辛苦的醫護人員特別製作「幸福生吐司」，預計11月3日分送抵達萬名醫護人員手中，今也舉辦致贈儀式。記者萬于甄／攝影
相關新聞

不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

74歲顧姓老翁非過度使用膝關節族群，仍在50多歲被診斷膝蓋退化，20年來行走困難、疼痛難耐，今年2月接受ROSA機械手臂...

奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護

醫食同心、力挺前線！奇美食品響應集團創辦人許文龍理念，今年特製作印有奇美醫療體系專屬LOGO的「幸福生吐司」致贈，今舉辦...

台灣空運跨足藝術物流 登上台北藝術博覽會

藝術品跨國運送物流涉及高度專業化的流程，對包裝的嚴格要求及風險管理，台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15...

自行、滑板車頻出事 應修法提升安全

「電動自行車與電動滑板車事故逐漸增加，台灣法規落落後，應儘速修改、強化安全！」消基會27日召開記者會指出，近年來馬路上自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動滑板車的使用頻率增加，但交通事故與責任

台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要...

UNIQLO賣Tamagotchi電子雞了！紅白紀念版開賣時間曝 網喊：可愛必搶

6、7年級生兒時陪伴玩具一定有超夯的電子玩具「電子雞」，而UNIQLO也順應潮流，將開賣電子雞了！最快將於2026年1月上旬開賣、定價790元。

