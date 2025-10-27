聽新聞
奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護
醫食同心、力挺前線！奇美食品響應集團創辦人許文龍理念，今年特製作印有奇美醫療體系專屬LOGO的「幸福生吐司」致贈，今舉辦致贈儀式，11月3日陸續送至奇美醫療體系近萬名醫護人員、承攬商工作人員、在院服務志工及實習學生手上，讓香氣與溫度同步傳遞到第一線。
奇美食品董事長宋光夫表示，食品與醫療同為守護健康的重要環節，奇美食品長年重視食安，而奇美醫療體系更肩負南台灣民眾健康重任，此次贈送特製版「幸福生吐司」，包裝上印有奇美醫療體系專屬LOGO，象徵團結與關懷，盼讓醫護在高壓工作中感受企業的支持與敬意。
奇美醫院院長林宏榮則說，「民以食為天」，一份美味點心能在忙碌間帶來慰藉，醫院近年積極推動數位化，提升工作效率、減輕壓力，奇美食品又以細膩柔軟的吐司，為同仁補充能量，不僅傳達企業「以心照顧人」的精神，更象徵「醫食同心」的精神。
奇美集團此次送暖行動，涵蓋醫療體系各院區與後勤單位，讓香氣與溫度傳遞到每個角落，盼以「食安與健康」雙軌守護，凝聚團隊向心力，為南台灣醫療注入溫暖力量。
