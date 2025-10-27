不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

74歲顧姓老翁非過度使用膝關節族群，仍在50多歲被診斷膝蓋退化，20年來行走困難、疼痛難耐，今年2月接受ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換手術，隔天即可下床、3天出院、一周後能騎腳踏車，重拾自由行動力，找回退休後新「膝」望。

顧翁是公務人員退休，非過度使用膝關節族群，50幾歲時仍出現膝蓋卡卡的感覺，當時看診醫師檢查告知是膝蓋退化，令他相當意外，接下來20年當中反覆發炎積水，注射玻尿酸已無法緩解疼痛。

年初到高雄秀傳紀念醫院骨科求診，接受ROSA機械手臂輔助人工膝關節置換術，手術順利完成後，顧先生恢復行動自如，每天有空就到運動場走路健身，直呼不再受膝蓋疼痛所苦。

主刀醫師林書樊指出，不少人都有膝蓋退化等同過度使用的迷思，其實也跟受外傷、施力不當有關，顧翁20多年來靠著注射玻尿酸緩解疼痛，但已退化到第四級嚴重程度，建議他接受手術治療。

林書樊表示，過去關節手術完全依靠醫師經驗與手感在做切削，但有了機械手臂輔助技術，等於替醫師開啟超準導航功能，透過術前分析患者相關精密數據，模擬出最佳切削方案，能即時偵測，讓誤差降到最低，手術更安全﹑恢復期更短，成功率達9成以上，人工關節壽命也有10年平均值。