自行、滑板車頻出事 應修法提升安全

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

電動自行車電動滑板車事故逐漸增加，台灣法規落落後，應儘速修改、強化安全！」消基會27日召開記者會指出，近年來馬路上自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動滑板車的使用頻率增加，但交通事故與責任糾紛的影響愈來愈嚴重，呼籲政府明確納管、強化微型電動二輪車掛牌與保險稽查。

電動車行駛欠缺管理

消基會董事長鄧惟中表示，近年來自行車與各類電動車的使用頻率增加，雖然有助於減碳、符合綠色運輸趨勢，但相關的交通事故也愈來愈多，例如2024年台北松山區就有上班族騎電動滑板車撞到長者的新聞，警方僅能依「慢車不得上路」條文開罰 1200 元，卻無法釐清責任；新莊則因為微型電動二輪車沒有強制險，賠償都要家長承擔，顯示管理有很多問題。

「台灣實際上其實仍全面禁止『電動滑板車』！」消基會指出，台灣在 2022 年 4 月雖已三讀通過修法，將「個人行動器具」如電動滑板車納入《道交條例》第 69 條，正式定位為「慢車」。然而，至今法條仍停留在「原則禁止、例外開放」的架構，各縣市政府幾乎沒有公告合法行駛路段，且修法後未能公布正式實施日期，讓民眾與業者無所適從。

警方執法力道不足

執法方面，雖然自行車與電動車常有邊騎車、邊聊天的併排違規、夜間未開燈、未佩戴安全帽、微電車則有闖紅燈與高速騎行等行為，但據調查顯示，警方大多僅口頭勸導，鮮少實際開單，導致執法力道不足，當事故發生，卻又以「民眾自行負責」結案，等於讓弱勢用路人背負不對等的風險。

因此，消基會呼籲政府應明確納管電動滑板車、強化微型電動二輪車掛牌與保險稽查、仿效日本建立「過渡期與民間合作模式」，結合共享租賃平台與推廣團體。普及守法觀念；同時提升自行車安全規範、全面檢討標誌與標線，還有推動教育宣導與定期公布事故統計與責任分析，還要加強交通部、交通部與警政署等跨部會合作。

電動滑板車 交通事故 電動自行車

