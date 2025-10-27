快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

大統攜手日本平松集團 打造頂級餐廳、度假酒店

中央社／ 高雄27日電

大統集團今天與日本餐旅「平松集團」（HIRAMATSU）簽合作備忘錄，雙方將在大立百貨A館7樓開頂級餐廳，預計2026年第3季營業，並在位於屏東縣的大統立高球場打造度假酒店。

大統集團百貨事業部董事長張銘池會後接受媒體聯訪表示，雙方將合作打造餐廳、咖啡廳與度假酒店，咖啡廳預計2029年推出，而度假酒店2030年底開幕。

近年持續與日本品牌合作的大統集團與頂級餐旅集團平松集團簽合作備忘錄（MOU），雙方將展開長期跨國策略合作。

成立於1982年的平松集團表示，集團從東京西麻布首間餐廳出發，目前全日本已有22家餐廳、4間咖啡館及6間飯店，其中多間獲米其林指南和米其林星鑰級飯店精選。

平松集團社長三須和泰說，集團對海外市場一直很感興趣，大統集團主動洽談時也展現誠意，讓平松集團更了解高雄市人文特色。高雄有豐富季節食材與非常熱情的人文，相信雙方合作能將東京頂級餐飲美學融入高雄城市日常。

他說，集團在日本的22家餐廳都非連鎖店，每間餐廳都結合當地人文特色，打造獨一無二飲食體驗；高雄是平松集團海外據點首站，洽談過程也曾拜訪國立高雄餐旅大學並與學生座談，未來希望攜手學界資源，為高雄培養更多優質餐旅人才。

餐廳 咖啡廳 日本

延伸閱讀

川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車

連19年米其林三星！日本名廚「神田裕行」限時客座萬豪 每人28000元

蘇澳鎮長李明哲將訪日本 與館山市締結姊妹城鎮

高雄住宿提案：百萬夜景飯店、質感設計旅宿、平價住宿推薦

相關新聞

不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

74歲顧姓老翁非過度使用膝關節族群，仍在50多歲被診斷膝蓋退化，20年來行走困難、疼痛難耐，今年2月接受ROSA機械手臂...

自行、滑板車頻出事 應修法提升安全

「電動自行車與電動滑板車事故逐漸增加，台灣法規落落後，應儘速修改、強化安全！」消基會27日召開記者會指出，近年來馬路上自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動滑板車的使用頻率增加，但交通事故與責任

台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要...

UNIQLO賣Tamagotchi電子雞了！紅白紀念版開賣時間曝 網喊：可愛必搶

6、7年級生兒時陪伴玩具一定有超夯的電子玩具「電子雞」，而UNIQLO也順應潮流，將開賣電子雞了！最快將於2026年1月上旬開賣、定價790元。

不只變胖還肌肉流失 醫：「肌少型肥胖」恐致高血壓、糖尿病、高血脂

中年後身材大走樣，不要以為「肉肉的」就不會有肌少症。隨著年紀增長，脂肪比率會增加、肌肉品質跟著下降，整體效應造成「肌少性...

名人秘密客出任務　桃園客家星級美食推薦倒數揭曉

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，即將於11月9日在中原文創園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。