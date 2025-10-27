大統攜手日本平松集團 打造頂級餐廳、度假酒店

大統集團今天與日本餐旅「平松集團」（HIRAMATSU）簽合作備忘錄，雙方將在大立百貨A館7樓開頂級餐廳，預計2026年第3季營業，並在位於屏東縣的大統立高球場打造度假酒店。

大統集團百貨事業部董事長張銘池會後接受媒體聯訪表示，雙方將合作打造餐廳、咖啡廳與度假酒店，咖啡廳預計2029年推出，而度假酒店2030年底開幕。

近年持續與日本品牌合作的大統集團與頂級餐旅集團平松集團簽合作備忘錄（MOU），雙方將展開長期跨國策略合作。

成立於1982年的平松集團表示，集團從東京西麻布首間餐廳出發，目前全日本已有22家餐廳、4間咖啡館及6間飯店，其中多間獲米其林指南和米其林星鑰級飯店精選。

平松集團社長三須和泰說，集團對海外市場一直很感興趣，大統集團主動洽談時也展現誠意，讓平松集團更了解高雄市人文特色。高雄有豐富季節食材與非常熱情的人文，相信雙方合作能將東京頂級餐飲美學融入高雄城市日常。

他說，集團在日本的22家餐廳都非連鎖店，每間餐廳都結合當地人文特色，打造獨一無二飲食體驗；高雄是平松集團海外據點首站，洽談過程也曾拜訪國立高雄餐旅大學並與學生座談，未來希望攜手學界資源，為高雄培養更多優質餐旅人才。