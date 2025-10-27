用美食療癒醫護 奇美醫療體系獲贈1萬條生吐司
奇美食品公司今天宣布，捐贈1萬條「幸福生吐司」給奇美醫療體系，希望為醫院緊繃氛圍注入暖流，以美食療癒力量鼓勵第一線醫護人員及志工，提供更優質醫療服務。
奇美醫院今天下午舉行捐贈儀式，奇美食品董事長宋光夫宣布捐贈1萬條「幸福生吐司」，由奇美醫院院長林宏榮、柳營奇美醫院院長周偉倪及佳里奇美醫院院長田宇峯代表接受。
宋光夫致詞表示，醫護人員平日工作面臨巨大壓力，奇美食品主動送出「幸福生吐司」暖心舉動，盼讓醫護人員感受社會對他們的珍視，為站在第一線的健康守護者們補充元氣，讓他們更能以飽滿的熱情與精力，持續為民眾健康把關。
宋光夫說，奇美食品研發生吐司製成後立即冷凍技術，解凍後仍能保持剛製成般細緻柔軟口感，這批「幸福生吐司」將陸續送到3家醫院、共約1萬名工作人員手中，讓大家在忙碌之餘，也能享受高品質美味。
林宏榮說，在高度緊繃的醫療工作中，一份簡單美味餐點，往往就能帶來巨大安慰與支持，台灣正面臨高齡化社會，院方積極優化工作環境，盼能提高大家工作效率，也感謝奇美食品力挺醫療前線。
