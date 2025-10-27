快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵平溪線K9+820-920處致災點現況。圖／交通部提供
台鐵平溪線K9+820-920處致災點現況。圖／交通部提供

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要求在安全前提下全力推進修復進度，以明年過年前搶通為明確目標，全力恢復通車。

受強降雨影響，平溪線嶺腳至望古間10月22日路基流失，預計11月底才能搶通，台鐵公司原規畫自10月24日至26日光復節連續假期期間，平溪線瑞芳至十分間行駛，十分至菁桐間採公路接駁；10月27日起至11月30日止，逢周一至周五平溪線全線停駛，周六、日瑞芳至十分間行駛，十分至菁桐間採公路接駁。

但因持續降雨影響，台鐵監測發現三貂嶺至大華間邊坡有滑動情形，為確保行車安全，台鐵宣布光復連假期間，平溪線暫停列車營運。

台鐵公司今說明，受連日豪雨影響，平溪線多處路段出現災損，包含K9+820～920路段路基流失，以及三貂嶺至大華間（K2+100）擋土牆位移等共7處致災點。由於搶修需仰賴鐵路運輸，必須先完成三貂嶺至大華間路段修復，才能銜接後續K9+820～920主搶修工程。

陳世凱表示，極端氣候已成常態，且東北季風已陸續到來，要求台鐵公司在掌握搶修時程的同時，務必加強路基與邊坡穩固性，針對平溪線全線上下邊坡，也應持續強化巡檢頻率，並檢討現行停駛標準，確保行車安全無虞。

陳世凱進一步表示，平溪線不僅是地方通勤交通的重要路線，更是觀光旅運的核心幹線，期勉台鐵公司以明年過年前能搶通為明確目標，全力恢復通車，便利民眾返鄉及觀光出行。

同時指示台鐵在搶修期間，應配合地方需求規畫公路接駁服務，並依民眾作息與觀光客需求滾動檢討班次調整，與平溪區公所密切協調，確保聯外交通不中斷。

此外，陳世凱也要求，後續辦理永久性結構改善工程時，應兼顧地方通行需求，對於原有民眾便道，如工程可行，台鐵公司應主動與地方政府協商施作方式。

交通部長陳世凱至平溪線K9+820-920路段視察。圖／交通部提供
交通部長陳世凱至平溪線K9+820-920路段視察。圖／交通部提供
交通部長陳世凱指示配合平溪區地方需求。圖／交通部提供
交通部長陳世凱指示配合平溪區地方需求。圖／交通部提供

平溪 台鐵 陳世凱

延伸閱讀

五股交流道北出匝道完工 民代籲因應塭仔圳開發應銜接台65線

國1五股北出匝道今下午4點啟用！可分流20%車潮 紓解五股新莊長年壅塞

陳世凱：年底航運量將超越疫情前 飛安策略將朝三面向著手

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

相關新聞

不是勞動族也中招！74歲翁膝蓋退化20年 靠機械手臂重拾行動力

74歲顧姓老翁非過度使用膝關節族群，仍在50多歲被診斷膝蓋退化，20年來行走困難、疼痛難耐，今年2月接受ROSA機械手臂...

自行、滑板車頻出事 應修法提升安全

「電動自行車與電動滑板車事故逐漸增加，台灣法規落落後，應儘速修改、強化安全！」消基會27日召開記者會指出，近年來馬路上自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車與電動滑板車的使用頻率增加，但交通事故與責任

台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要...

UNIQLO賣Tamagotchi電子雞了！紅白紀念版開賣時間曝 網喊：可愛必搶

6、7年級生兒時陪伴玩具一定有超夯的電子玩具「電子雞」，而UNIQLO也順應潮流，將開賣電子雞了！最快將於2026年1月上旬開賣、定價790元。

不只變胖還肌肉流失 醫：「肌少型肥胖」恐致高血壓、糖尿病、高血脂

中年後身材大走樣，不要以為「肉肉的」就不會有肌少症。隨著年紀增長，脂肪比率會增加、肌肉品質跟著下降，整體效應造成「肌少性...

名人秘密客出任務　桃園客家星級美食推薦倒數揭曉

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，即將於11月9日在中原文創園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。