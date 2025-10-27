台鐵平溪線持續停駛 交長陳世凱設目標「農曆年前搶通」

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，且邊坡持續有滑動情況，交通部長陳世凱今前往平溪線路基流失處現場視察，要求在安全前提下全力推進修復進度，以明年過年前搶通為明確目標，全力恢復通車。

受強降雨影響，平溪線嶺腳至望古間10月22日路基流失，預計11月底才能搶通，台鐵公司原規畫自10月24日至26日光復節連續假期期間，平溪線瑞芳至十分間行駛，十分至菁桐間採公路接駁；10月27日起至11月30日止，逢周一至周五平溪線全線停駛，周六、日瑞芳至十分間行駛，十分至菁桐間採公路接駁。

但因持續降雨影響，台鐵監測發現三貂嶺至大華間邊坡有滑動情形，為確保行車安全，台鐵宣布光復連假期間，平溪線暫停列車營運。

台鐵公司今說明，受連日豪雨影響，平溪線多處路段出現災損，包含K9+820～920路段路基流失，以及三貂嶺至大華間（K2+100）擋土牆位移等共7處致災點。由於搶修需仰賴鐵路運輸，必須先完成三貂嶺至大華間路段修復，才能銜接後續K9+820～920主搶修工程。

陳世凱表示，極端氣候已成常態，且東北季風已陸續到來，要求台鐵公司在掌握搶修時程的同時，務必加強路基與邊坡穩固性，針對平溪線全線上下邊坡，也應持續強化巡檢頻率，並檢討現行停駛標準，確保行車安全無虞。

陳世凱進一步表示，平溪線不僅是地方通勤交通的重要路線，更是觀光旅運的核心幹線，期勉台鐵公司以明年過年前能搶通為明確目標，全力恢復通車，便利民眾返鄉及觀光出行。

同時指示台鐵在搶修期間，應配合地方需求規畫公路接駁服務，並依民眾作息與觀光客需求滾動檢討班次調整，與平溪區公所密切協調，確保聯外交通不中斷。