不只變胖還肌肉流失 醫：「肌少型肥胖」恐致高血壓、糖尿病、高血脂

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
肌少型肥胖結合了「肌肉不足」與「脂肪過多」，容易跌倒、骨折及罹患慢性病，嚴重影響生活品質。 圖／123RF
中年後身材大走樣，不要以為「肉肉的」就不會有肌少症。隨著年紀增長，脂肪比率會增加、肌肉品質跟著下降，整體效應造成「肌少性肥胖」，不僅行動變差、易跌倒，心血管疾病及代謝症候群也增加。董氏基金會提醒，肌少症是造成老年失能的主要原因，但肌少型肥胖還提高了患病風險和死亡率

董氏基金會執行長李志恒表示，肥胖不只是體重過重，體重正常但體脂肪比例偏高的「隱形肥胖」對身體更傷，容易導致肌少型肥胖。身體的肌肉量自50歲起逐漸加速減少，而脂肪量則持續增加至約70歲。脂肪常掩蓋了肌肉不足的問題，比單純的肥胖或肌少症更危險，兩者的負面影響加乘。

董氏基金會引述法國克萊蒙奧弗涅大學2024年刊登在美國醫學會網絡開放期刊《JAMA Network Open》的研究，針對5888名45歲以上成年人追蹤10年，分析發現，握力正常，但體脂過高、肌肉量過低，死亡風險增加57%。握力不足，但體組成正常，死亡風險增加115%。握力不足，且體脂過高、肌肉量過低，死亡風險增加184%。

台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，肌少症與肥胖都會影響健康，當兩者同時存在時，效應加乘形成「肌少型肥胖」。其危險性遠高於單純肥胖或單純肌少症，因為結合了「肌肉不足」與「脂肪過多」，恐致四肢無力、跌倒、骨折等，並與血脂異常、胰島素阻抗及骨關節炎相關，嚴重恐失能、臥床。

詹鼎正提醒，不要忽略日常生活中的「小警訊」，例如打不開瓶蓋、扭毛巾費力、半年內體重無故減輕5%以上，或肌少症風險自我檢測（SARC-F）問卷總分≥4分。此外，小腿圍過細（男性小於34公分，女性小於33公分）也要注意，若有異常數值或活動能力下降，建議尋求專業醫療評估。

國衛院曾針對1512位銀髮族進行9年追蹤研究，結果發現，肌肉量最低者的死亡率最高，顯示「肌肉量」應被視為篩檢高死亡風險的重要指標。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉表示，小腿圍雖是民眾自我評估肌肉量的簡易方式，但民眾若BMI過高，體脂肪會干擾實際肌肉量的判讀，故測得的小腿圍結果需進行扣減。

許惠玉強調，預防及改善肌少型肥胖並無特效藥，關鍵就是飲食與運動並行，在減少體脂肪的同時，維持甚至增加肌肉量。

1.蛋白質攝取充足：建議銀髮族應在適當的熱量下，每餐攝取1個手掌心大小的優質蛋白質，例如豆製品、魚、雞蛋、雞肉，並每日補充1.5至2杯乳品。若已有肌少症或是BMI過高，建議在專業指導下進行減重，以免減脂同時流失更多肌肉。

2.肌力與有氧運動：肌力運動能提升肌肉功能與蛋白質合成，同時減少脂肪組織；若結合有氧運動，效果更佳。建議重量訓練、深蹲、彈力帶運動等肌力運動，搭配快走、游泳、健行、有氧舞蹈等有氧運動。另減少久坐時間，每30分鐘起身活動一下。

