馬光醫療網家庭日吸1200人 推友善職場凝聚向心力

連鎖中醫集團馬光醫療網昨在高雄衛武營榕園廣場舉辦2025馬光家庭日，以五行金、木、水、火、土為主題，邀請全台院所同仁攜家帶眷齊聚南台灣，約1200人參與，陣容龐大，從親子氣墊樂園、團隊闖關競賽到公益義賣、音樂舞台，美食與笑聲交織，氣氛溫馨。

活動規畫以五行象徵平衡與循環，也呼應中醫天人合一的養生哲學，分設四大主題區，包括充滿節奏能量的紅焰心舞台、結合自然手作的木色悠活島、動感水氣墊樂園水舞藍海灣，以及聚集美食與公益的土韻豐收園，讓員工與家人透過遊戲與體驗重新感受健康與生活的連結。

為了感謝員工一年辛勞，馬光準備總價超過數十萬元的抽獎好禮，包括星宇航空東京、沖繩自由行、國泰航空香港機票，讓現場驚喜連連，也成為年末尾牙前最熱鬧企業聚會。

執行長黃福祥表示，員工是企業最重要資產，每天相處的時間可能比家人還多，所以把員工當成家人一樣照顧，他強調，善待員工是永續品牌的根基，這也是馬光連續兩年蟬聯1111人力銀行幸福企業金獎的關鍵。

今年評選聚焦企業在生育獎勵與育兒支持上的實踐，馬光除提供產假、陪產假、托育補助與彈性工時外，近期更調整門診制度，自11月起下診前15分鐘停止掛號，讓醫護有足夠時間完成後續作業，減少延後下班。

值得一提的是，馬光在企業文化中推行由下而上的決策模式，鼓勵員工參與公司發展與意見表達，今年家庭日從活動設計到市集攤位，皆由同仁票選決定，活動前還舉辦線上運動會，以步數競賽鼓勵健康生活，吸引上百名員工熱烈參與。

馬光也將幸福文化延伸至社會層面，今年特別邀請弘道老人福利基金會設攤義賣，所得全數捐作長者照護計畫，黃福祥說，幸福不該只停留在企業內部，更應擴散到社會每個角落。