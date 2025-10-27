快訊

馬光醫療網家庭日吸1200人 推友善職場凝聚向心力

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
馬光家庭日設置大型氣墊樂園到場親友開心同樂。圖／馬光中醫提供
連鎖中醫集團馬光醫療網昨在高雄衛武營榕園廣場舉辦2025馬光家庭日，以五行金、木、水、火、土為主題，邀請全台院所同仁攜家帶眷齊聚南台灣，約1200人參與，陣容龐大，從親子氣墊樂園、團隊闖關競賽到公益義賣、音樂舞台，美食與笑聲交織，氣氛溫馨。

活動規畫以五行象徵平衡與循環，也呼應中醫天人合一的養生哲學，分設四大主題區，包括充滿節奏能量的紅焰心舞台、結合自然手作的木色悠活島、動感水氣墊樂園水舞藍海灣，以及聚集美食與公益的土韻豐收園，讓員工與家人透過遊戲與體驗重新感受健康與生活的連結。

為了感謝員工一年辛勞，馬光準備總價超過數十萬元的抽獎好禮，包括星宇航空東京、沖繩自由行、國泰航空香港機票，讓現場驚喜連連，也成為年末尾牙前最熱鬧企業聚會。

執行長黃福祥表示，員工是企業最重要資產，每天相處的時間可能比家人還多，所以把員工當成家人一樣照顧，他強調，善待員工是永續品牌的根基，這也是馬光連續兩年蟬聯1111人力銀行幸福企業金獎的關鍵。

今年評選聚焦企業在生育獎勵與育兒支持上的實踐，馬光除提供產假、陪產假、托育補助與彈性工時外，近期更調整門診制度，自11月起下診前15分鐘停止掛號，讓醫護有足夠時間完成後續作業，減少延後下班。

值得一提的是，馬光在企業文化中推行由下而上的決策模式，鼓勵員工參與公司發展與意見表達，今年家庭日從活動設計到市集攤位，皆由同仁票選決定，活動前還舉辦線上運動會，以步數競賽鼓勵健康生活，吸引上百名員工熱烈參與。

馬光也將幸福文化延伸至社會層面，今年特別邀請弘道老人福利基金會設攤義賣，所得全數捐作長者照護計畫，黃福祥說，幸福不該只停留在企業內部，更應擴散到社會每個角落。

馬光醫療網長期深耕中醫醫療與社區健康，近年積極推動周六夜間休診政策，讓同仁有更多時間與家人相處，從制度改革到企業活動，馬光一步步實踐以人為本信念，黃福祥強調，讓員工被善待、被理解，企業的力量自然會長久。

馬光員工與開場嘉賓樂天女孩同台熱舞合影。圖／馬光中醫提供
馬光員工開心手作馬賽克磚杯墊留下活動難忘回憶。圖／馬光中醫提供
馬光魅力職場蟬聯1111人力銀行「2025幸福企業金獎」邀請員工一同野餐歡聚。圖／馬光中醫提供
千名員工攜家帶眷齊聚高雄衛武營榕園廣場共享馬光家庭日幸福時光。圖／馬光中醫提供
