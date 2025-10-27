快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

基因缺陷留不住磷 罕病骨如牆缺水泥、牙像海砂屋

中央社／ 台北27日電

孩子出現O型腿、長不高，常被以為「長大就會好」，卻也可能是罕病「性聯遺傳低磷酸鹽佝僂症」，因骨質鈣化不良，患者骨頭像「缺了水泥的磚牆」，連牙齒也會變「海砂屋」。

台灣有群50歲以上、成長於小兒麻痺流行年代的病友，曾在兒時因腿部畸形被送至小兒麻痺收容所矯正；直到出院、成年，婚後孩子也發生骨骼變形，再次就醫時，才被發現他們所罹患的不是小兒麻痺，而是罕見疾病「性聯遺傳低磷酸鹽佝僂症（XLH）」。

除被誤診為小兒麻痺，病友聯誼會會長蘇瑞臻透過新聞稿表示，還有許多XLH患者的人生，是從一場「長大就會好」的誤判開始；她指出，目前台灣通報的XLH患者約156人，通報數卻嚴重低估，且其中約8成為成人病友，卻缺乏普及的治療認知與支持。

蘇瑞臻表示，XLH病友必須與每天骨痛、牙痛、關節痛為伍，且因骨骼變形與外型差異，可能從小遭受霸凌、走路困難，甚至工作不穩，對患者身體與心理都造成巨大影響，需要長期關懷與治療。

台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖說明，XLH是因為X染色體上的PHEX基因缺陷，造成身體無法留住磷酸鹽，導致骨頭就像「缺了水泥的磚牆」，容易變軟、彎曲，發育不全，也容易變形。

馬偕醫院兒童骨科主治醫師劉士嘉指出，磷是骨骼主要成分之一，缺磷會讓骨頭變軟，兒童容易出現O型或X型腿、長不高，成人則常有關節痛、假性骨折或骨軟化，甚至需要助行器；有些病友因疼痛，連樓梯都難爬，長時間站立或走遠路都成挑戰。

此外，牙齒也會受影響。牙醫師陳季文表示，缺磷會導致骨質鈣化不良，讓患者牙齒的琺瑯質像「貼不住的磁磚」，導致牙本質脆弱、牙髓腔過大，容易蛀牙發炎，嚴重者可能感染擴散導致蜂窩性組織炎，或造成掉牙；且即使植牙，也會如「海砂屋」難以成功。

童怡靖與劉士嘉提醒，若有從小腿彎、X型或O型腿；身高比同齡明顯矮；常有膝蓋、腳踝或腰部疼痛；牙齒琺瑯質脆弱、容易蛀牙或掉牙等症狀，就可能須進一步就醫檢查。

X 患者 小兒麻痺

延伸閱讀

中研院士陳垣崇團隊2研究刊登「Nature」 罕病基金會：破解疾病貢獻大

患罕病聽力受損 盧廣仲師弟呂允宣布大喜訊

中美公寓都更動土 新北公私協力翻新海砂屋危樓

人數被低估！台大醫曝罕病XLH病人「骨頭如缺水泥磚牆」 掉牙是症狀

相關新聞

名人秘密客出任務　桃園客家星級美食推薦倒數揭曉

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，即將於11月9日在中原文創園區

比瘦瘦針便宜又沒有副作用 營養師推1蔬菜：可延緩胃排空

最近瘦瘦針掀起飲食控制、愛美人士的風潮，不只可以控制食慾，還可以穩定血糖，因此除了糖尿病患使用外，體重過重者也視為解藥。不過營養師高敏敏表示，餐桌上有一道「平民蔬菜王」，價格更便宜實惠，還營養豐富，可以跟瘦瘦針效果相近。

一跛數十年！87歲翁長短腳差7公分 醫置換人工膝關節「可正常走路」

豐原87歲黃姓老翁長年深受長短腳與膝蓋疼痛所苦，最初兩下肢僅有約2公分長度差距，最後擴大至近7公分，他步態不穩更引發腰部...

北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

醫療永續已是國際發展熱門議題，台大北護分院與台北市立關渡醫院，為響應政府淨零轉型政策，今天簽署「ESG合作備忘錄」，雙方...

睡眠差、經常熬夜如同大腦「微火慢燒」 老化速度快2倍 醫授5招防早衰

一夜不眠，隔天醒來皮膚暗沉、粗糙，還掛著黑眼圈！長期睡眠不足或睡眠品質差，則會加速衰老，尤其是大腦。減重專科暨家醫科醫師...

生活常接觸！醫點名6款日常致癌物 堅果、咖啡處理不當都中標

肺癌、肝癌、結腸直腸癌位居主要癌症死因前三位，日常生活中有些我們習以為常的飲食、用品，其實都可能危害健康。家醫科醫師李思賢點名6種日常「致癌物」，提醒民眾應該盡可能避開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。