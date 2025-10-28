台北越來越孤單！老人家庭+獨居暴增 「孤獨死」成城市隱憂

台北市的孤老現象日益嚴峻，老化與獨居問題正加速交疊。根據北市府7月發布報告，高齡家庭（戶內全為65歲以上）5年成長50.13%，其中單人高齡家庭更暴增74.85%。學者指出，人口外移與社經結構變化共同推升孤老比例，「孤獨死」恐成下波高齡危機，籲政府與民間攜手強化社區支持網絡。

根據台北市政府主計處發布《台北市高齡家庭醫療支出趨勢分析》，截至2024年底，台北市65歲以上人口占比達23.06%，正式邁入超高齡社會。

報告指出，高齡家庭戶數達18.27萬戶，占全市17.24%，較五年前增加 50.13%；而「單人高齡家庭」更暴增74.85%，報告更直言「巨幅增加不容小覷」。

另外，報告也顯示，台北市家庭結構快速轉向「單人化、高齡化」，核心家庭大幅減少，單人戶與夫婦家庭急速上升，反映晚婚、不婚與少子化趨勢。

北市孤老比例攀升，人口外流、社經屬性都推了一把

台大國發所副教授辛炳隆指出，台北市孤老獨居現象加劇，可歸因於兩大主因。首先，高房價讓許多原本與父母同住的年輕人，為了擁有自己的生活空間，不得不搬離市區，也因此推升獨居人口的比例。

其次，首都居民的社經背景特徵，也是關鍵因素。由於受教育程度高、不婚比例偏高，許多當年有能力在市區購屋的單身人士，如今年長後多獨居生活，逐漸形成所謂的孤老族群。

面對單人高齡家庭快速增長的趨勢，辛炳隆認為，「孤獨死」是政府最應關注的社會風險。他表示，許多高齡者不願意入住養老機構，偏好在家養老，若缺乏社會網絡支持，極可能發生憾事。

「孤獨死」風險最大，日本經驗引以為鑑

辛炳隆指出，此現象涵蓋兩類獨居長者：一類是有子女但未同住者，另一類是因不婚而無子女者。對於前者，他建議應探討如何強化子女與父母之間的聯繫，維持家庭功能支持；至於後者，則須引以為鑑日本經驗，警惕大都會區人際關係淡薄，鄰里網絡聯繫功能不彰所導致的孤獨死問題。

談到「家人照顧」功能可能消失的現實，辛炳隆認為，須強化社區和公部門的社會支持系統，建議北市府利用現有的村里體系（如里長辦公室、長照服務）來發揮功能。

更重要的是，應從被動接受服務，轉向主動出擊。例如，效法部分偏鄉地區的送餐服務，它不僅提供餐點，更扮演主動關懷和探訪的角色。政府應掌握社區內獨居長者的名單，透過里鄰組織等管道，主動探訪、關懷，避免功能末端失能。

辛炳隆提醒，中壯年族群也應及早為自身老後生活準備。這不只是政府的責任，更需要個人具預作準備的意識，無論在經濟、社會參與或體能上，都應提早規劃、強化能力，以延緩失能、維持生活品質。

強化社區支持，化被動為主動

辛炳隆說，營造友善的職場與社區環境，讓年長者能持續參與社會，不論是為了經濟，還是成就感，盡量維持身心更健康，是減緩老化、預防經濟弱勢的關鍵。

他表示，除了經濟弱勢長者，另一群「有錢但孤單」的高齡族群更值得社會關注。這些人經濟無虞，卻因一生未婚或獨居，缺乏社會連結，若哪天發生意外，可能無人察覺。他建議政府除了建立主動追蹤與關懷機制，也應推廣「生前契約」等預作準備的觀念，讓長者能為自己的老後與身後生活提早安排。

針對外界憂心台灣高齡就業率偏低，他提出不同觀點。「戰後嬰兒潮世代的長者，是台灣富裕的一代。那個年代，房價低、薪資高、儲蓄多，所以能提早退休。」

辛炳隆也提到，隨著薪資停滯、房價高漲、儲蓄有限，退休將成為一種奢侈，「未來的老人」勢必被迫持續工作。他強調，屆時社會真正該關注的，並非就業率高低，而是如何避免步上日韓後塵，出現「工作貧窮」與「找不到工作」的老後困境。

