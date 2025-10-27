超音波輔助針灸 中醫師全聯會新理事長推現代化

中華民國中醫師公會全國聯合會新任理事長蘇守毅，致力推動中醫藥制度現代化，其中開放中醫超音波檢查勢在必行，輔助針灸等治療；衛福部中醫藥司近期也將討論訓練認證等細項。

蘇守毅來自台南，長年深耕中醫醫療與公會事務，曾任台南市中醫師公會理事長、全聯會理事等職。他今天接受媒體聯訪表示，未來以推動中醫藥制度現代化、促進中醫師專業發展為使命，守護台灣人民健康，提升中醫藥價值，全力積極配合總統賴清德「健康台灣」政策。

韓國的韓醫已導入超音波檢查，台灣盼跟上腳步，開放中醫師使用超音波。蘇守毅說，已有62名中醫師加入超音波相關學會、接受訓練，該超音波學會也已修訂入會規定，從過去僅限西醫加入，開放至中醫師也可成為會員，並使用超音波儀器；目前尚有10名以上中醫師的入會資格正在審核中。

蘇守毅表示，中醫師使用超音波，主要作為輔助診斷工具、強化臨床判斷，如在針灸時透過超音波引導，避免不必要的傷害，並確保安全深度；雖然中醫超音波目前尚未納入健保給付，但中醫界規劃以「免費」方式提供此項服務，希望民眾無需自掏腰包即可受惠。

衛生福利部中醫藥司科長洪小幸表示，關於開放中醫師使用超音波的相關規範，目前仍在確認資格與條件；中醫師需經由超音波相關團體的課程培訓，但後續仍須經確認，並與西醫相關團體取得共識。

洪小幸說，這個議題早從民國110年起即開始討論，以因應現代醫療儀器的應用需求，須明確建立培訓與資格制度；近期將舉行會議，邀集中醫、西醫相關團體共同討論細節，並讓西醫界了解中醫師超音波訓練內容與成果。