北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

醫療永續已是國際發展熱門議題，台大北護分院與台北市立關渡醫院，為響應政府淨零轉型政策，今天簽署「ESG合作備忘錄」，雙方將以平等互惠原則，共同推動醫療機構永續發展與淨零轉型，朝智慧治理、環境永續、社會共融與卓越醫療前進。

台大醫院院長余忠仁說，永續發展不僅是環境保護議題，更是醫療品質、社會責任與治理創新的結合。台北榮總院長陳威明表示，醫界應攜手前行，讓民眾從日常就醫中真切感受永續醫療的溫度與價值，

台大北護分院院長詹鼎正說，衛福部已提出2050醫療淨零轉型路徑，並將綠色醫療指標納入醫院評鑑機制，加上碳費制度推進，醫療機構將面臨能源使用成本與碳排責任的雙重壓力，為有效因應，該院去年12月份成立「永續發展委員會」，且已在今年10月15日，發表該院首部永續報告書，並完成院內溫室氣體盤查。

關渡醫院院長陳亮恭指出，關渡醫院定位為「社區塔台」，不再只是被動等待病人上門，推動醫院從被動治病，轉型為主動營造健康長壽宜居社區的推手，結合人工智慧科技與社區服務，發展多重慢性病智慧管理模式，協助民眾養成自我健康管理習慣。

詹鼎正表示，北護分院未來將結合衛福部健康台灣深耕計畫，推動智慧藥局、智慧健康照護、智慧職場永續、研究新星培育、智慧醫療營運韌性與節能管理等多項計畫；為解決ESG推動常見部門分散、缺乏追蹤機制問題，北護分院預計整合制度架構、操作流程與組織文化，盼打造具代表性的地區型醫院永續經營典範，作為中小型醫療機構參照指標。

余忠仁表示，永續發展不僅是環境保護的議題，更是醫療品質、社會責任與治理創新的結合，未來將持續深化跨院、跨領域合作，透過共享知識與資源，帶動國內醫療體系邁向更具永續性、韌性與包容性的發展方向，實踐健康共榮的願景。

陳威明表示，台北榮總連續入選「Newsweek」世界最佳醫院，深知卓越醫療的價值，不僅在於技術的領先，更在於對社會與環境的責任，院方多年來積極推動節能建築、低碳飲食、無糖餐點、綠色採購與醫療廢棄物減量等，同時也導入空瓶回收機，提供兌換忘憂湖魚禽飼料選擇，讓回收不再顯得單調乏味，從生活細節實踐健康與永續。

陳亮恭表示，關渡醫院與學術單位、地方政府及非營利組織協力，推動銀髮健康、失智照護、社區復能及防災韌性建構，實踐「以社區為中心的健康共融網絡」。