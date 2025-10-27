快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

比瘦瘦針便宜又沒有副作用 營養師推1蔬菜：可延緩胃排空

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏分享，想減肥除了打瘦瘦針以外，有更天然的食物可以達到同樣功效。示意圖／ingimage
營養師高敏敏分享，想減肥除了打瘦瘦針以外，有更天然的食物可以達到同樣功效。示意圖／ingimage

最近瘦瘦針掀起飲食控制、愛美人士的風潮，不只可以控制食慾，還可以穩定血糖，因此除了糖尿病患使用外，體重過重者也視為解藥。不過營養師高敏敏表示，餐桌上有一道「平民蔬菜王」，價格更便宜實惠，還營養豐富，可以跟瘦瘦針效果相近。

高敏敏營養師在臉書分享「地瓜葉就是天然的瘦身幫手」，指出地瓜葉可自然啟動GLP-1機制，因為GLP-1 是控制血糖與食慾的關鍵激素，能幫助胰島素分泌、延緩胃排空、增加飽足感。很多人以為只有瘦瘦針能刺激GLP-1，其實地瓜葉也辦得到，地瓜葉中的綠原酸能自然啟動GLP-1機制，可以幫助穩糖、控食、促進脂肪代謝，讓代謝更順暢。

而跟注射GLP-1的瘦瘦針相比，地瓜葉的瘦身穩定，又可以長期維持，是天然食材，腸胃友善，瘦瘦針則是見效快，但停藥容易復胖，還可能出現噁心、腹瀉、食慾不振等缺點。

不僅如此，地瓜葉還有其他營養好處，像是多種植化素，可抗氧化、抗發炎、護肝又護眼，豐富膳食纖維，能促進腸道益菌生長、幫助穩糖、排便順暢，還含有多種礦物質，鉀、鎂、鐵、鈣可強健骨骼與肌肉，最後地瓜葉含有高含量葉綠素，能幫助淨化體內環境，提升氣色。

最後，高敏敏營養師表示，可以把地瓜葉煮過放在碗裡測量，半碗就等於一份蔬菜，每天的蔬菜攝取量建議至少1.5碗。地瓜葉在控制血糖、食慾方面，能跟瘦瘦針有相似的效果，是天然的瘦身幫手，等於是「瘦瘦菜」。

延伸閱讀

減重不吃早餐可以嗎？營養師曝真相：反而更容易胖

一晚住宿費就上萬！他嘆墾丁欺負親子客 當地人駁：沒那麼貴

熱炒店退流行了？他意外晚餐免排隊 網細數缺點：優勢已消失

用了黑科技？他見「工程師制服」品牌外套貴到嚇人 內行教便宜買技巧

相關新聞

名人秘密客出任務　桃園客家星級美食推薦倒數揭曉

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，即將於11月9日在中原文創園區

比瘦瘦針便宜又沒有副作用 營養師推1蔬菜：可延緩胃排空

最近瘦瘦針掀起飲食控制、愛美人士的風潮，不只可以控制食慾，還可以穩定血糖，因此除了糖尿病患使用外，體重過重者也視為解藥。不過營養師高敏敏表示，餐桌上有一道「平民蔬菜王」，價格更便宜實惠，還營養豐富，可以跟瘦瘦針效果相近。

一跛數十年！87歲翁長短腳差7公分 醫置換人工膝關節「可正常走路」

豐原87歲黃姓老翁長年深受長短腳與膝蓋疼痛所苦，最初兩下肢僅有約2公分長度差距，最後擴大至近7公分，他步態不穩更引發腰部...

北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

醫療永續已是國際發展熱門議題，台大北護分院與台北市立關渡醫院，為響應政府淨零轉型政策，今天簽署「ESG合作備忘錄」，雙方...

睡眠差、經常熬夜如同大腦「微火慢燒」 老化速度快2倍 醫授5招防早衰

一夜不眠，隔天醒來皮膚暗沉、粗糙，還掛著黑眼圈！長期睡眠不足或睡眠品質差，則會加速衰老，尤其是大腦。減重專科暨家醫科醫師...

生活常接觸！醫點名6款日常致癌物 堅果、咖啡處理不當都中標

肺癌、肝癌、結腸直腸癌位居主要癌症死因前三位，日常生活中有些我們習以為常的飲食、用品，其實都可能危害健康。家醫科醫師李思賢點名6種日常「致癌物」，提醒民眾應該盡可能避開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。