比瘦瘦針便宜又沒有副作用 營養師推1蔬菜：可延緩胃排空
最近瘦瘦針掀起飲食控制、愛美人士的風潮，不只可以控制食慾，還可以穩定血糖，因此除了糖尿病患使用外，體重過重者也視為解藥。不過營養師高敏敏表示，餐桌上有一道「平民蔬菜王」，價格更便宜實惠，還營養豐富，可以跟瘦瘦針效果相近。
高敏敏營養師在臉書分享「地瓜葉就是天然的瘦身幫手」，指出地瓜葉可自然啟動GLP-1機制，因為GLP-1 是控制血糖與食慾的關鍵激素，能幫助胰島素分泌、延緩胃排空、增加飽足感。很多人以為只有瘦瘦針能刺激GLP-1，其實地瓜葉也辦得到，地瓜葉中的綠原酸能自然啟動GLP-1機制，可以幫助穩糖、控食、促進脂肪代謝，讓代謝更順暢。
而跟注射GLP-1的瘦瘦針相比，地瓜葉的瘦身穩定，又可以長期維持，是天然食材，腸胃友善，瘦瘦針則是見效快，但停藥容易復胖，還可能出現噁心、腹瀉、食慾不振等缺點。
不僅如此，地瓜葉還有其他營養好處，像是多種植化素，可抗氧化、抗發炎、護肝又護眼，豐富膳食纖維，能促進腸道益菌生長、幫助穩糖、排便順暢，還含有多種礦物質，鉀、鎂、鐵、鈣可強健骨骼與肌肉，最後地瓜葉含有高含量葉綠素，能幫助淨化體內環境，提升氣色。
最後，高敏敏營養師表示，可以把地瓜葉煮過放在碗裡測量，半碗就等於一份蔬菜，每天的蔬菜攝取量建議至少1.5碗。地瓜葉在控制血糖、食慾方面，能跟瘦瘦針有相似的效果，是天然的瘦身幫手，等於是「瘦瘦菜」。
