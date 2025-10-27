快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

生活常接觸！醫點名6款日常致癌物 堅果、咖啡處理不當都中標

聯合新聞網／ 綜合報導
癌症已連續43年高居國人十大死因之首。聯合報系資料照片
癌症已連續43年高居國人十大死因之首。聯合報系資料照片

肺癌、肝癌、結腸直腸癌位居主要癌症死因前三位，日常生活中有些我們習以為常的飲食、用品，其實都可能危害健康。家醫科醫師李思賢點名6種日常「致癌物」，提醒民眾應該盡可能避開。

李思賢醫師在臉書點名日常6款致癌物：

1、黃麴毒素

主要來自受潮或過期的花生、玉米、堅果，是最強的天然肝癌致癌物之一。保持乾燥、避免食用發霉食品，是最有效的預防方式。

2、苯

存在於香菸煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損傷骨髓、提高白血病與淋巴癌風險。避免密閉環境與煙霧暴露是關鍵。

3、甲醛

常見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧，長期吸入可能導致鼻咽癌與白血病。建議裝修後充分通風、使用低甲醛建材。

4、多環芳香烴

產生於炭烤焦黑食物、香菸與車輛廢氣，可導致肺癌與皮膚癌。烤肉避免焦黑、減少煙燻，是日常的防癌習慣。

5、乙醛

來源包括酒精代謝與香菸煙霧，容易造成口腔癌與食道癌。臉紅體質者喝酒後累積乙醛更快，應特別注意飲酒量。

6、丙烯醯胺

出現在炸薯條、餅乾、烤麵包與咖啡中，高溫烹調會生成此物質，與腎癌與子宮內膜癌有關。少吃焦脆、改採低溫烹調更安全。

根據衛福部統計，113年國人死因，惡性腫瘤（癌症）仍是第一名，十大死因依序為：一、惡性腫瘤（癌症）；二、心臟疾病；三、肺炎；四、腦血管疾病；五、糖尿病；六、高血壓性疾病；七、事故傷害；八、慢性下呼吸道疾病；九、腎炎、腎病症候群及腎病變；十、蓄意自我傷害（自殺）。而主要罹患的癌症死因，前三種類型為肺癌、肝癌、結腸直腸癌，其次是第四名女性乳癌，第五名前列腺（攝護腺）癌，第六名口腔癌，第七名胰臟癌，第八名胃癌，第九名食道癌，第十名卵巢癌。

癌症 抗癌

延伸閱讀

空腹喝豆漿會浪費蛋白質還傷胃？營養師：「這件事」才是該擔心的

一晚住宿費就上萬！他嘆墾丁欺負親子客 當地人駁：沒那麼貴

熱炒店退流行了？他意外晚餐免排隊 網細數缺點：優勢已消失

用了黑科技？他見「工程師制服」品牌外套貴到嚇人 內行教便宜買技巧

相關新聞

名人秘密客出任務　桃園客家星級美食推薦倒數揭曉

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，即將於11月9日在中原文創園區

比瘦瘦針便宜又沒有副作用 營養師推1蔬菜：可延緩胃排空

最近瘦瘦針掀起飲食控制、愛美人士的風潮，不只可以控制食慾，還可以穩定血糖，因此除了糖尿病患使用外，體重過重者也視為解藥。不過營養師高敏敏表示，餐桌上有一道「平民蔬菜王」，價格更便宜實惠，還營養豐富，可以跟瘦瘦針效果相近。

一跛數十年！87歲翁長短腳差7公分 醫置換人工膝關節「可正常走路」

豐原87歲黃姓老翁長年深受長短腳與膝蓋疼痛所苦，最初兩下肢僅有約2公分長度差距，最後擴大至近7公分，他步態不穩更引發腰部...

北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

醫療永續已是國際發展熱門議題，台大北護分院與台北市立關渡醫院，為響應政府淨零轉型政策，今天簽署「ESG合作備忘錄」，雙方...

睡眠差、經常熬夜如同大腦「微火慢燒」 老化速度快2倍 醫授5招防早衰

一夜不眠，隔天醒來皮膚暗沉、粗糙，還掛著黑眼圈！長期睡眠不足或睡眠品質差，則會加速衰老，尤其是大腦。減重專科暨家醫科醫師...

生活常接觸！醫點名6款日常致癌物 堅果、咖啡處理不當都中標

肺癌、肝癌、結腸直腸癌位居主要癌症死因前三位，日常生活中有些我們習以為常的飲食、用品，其實都可能危害健康。家醫科醫師李思賢點名6種日常「致癌物」，提醒民眾應該盡可能避開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。