生活常接觸！醫點名6款日常致癌物 堅果、咖啡處理不當都中標

肺癌、肝癌、結腸直腸癌位居主要癌症死因前三位，日常生活中有些我們習以為常的飲食、用品，其實都可能危害健康。家醫科醫師李思賢點名6種日常「致癌物」，提醒民眾應該盡可能避開。

李思賢醫師在臉書點名日常6款致癌物：

1、黃麴毒素 主要來自受潮或過期的花生、玉米、堅果，是最強的天然肝癌致癌物之一。保持乾燥、避免食用發霉食品，是最有效的預防方式。 2、苯 存在於香菸煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損傷骨髓、提高白血病與淋巴癌風險。避免密閉環境與煙霧暴露是關鍵。 3、甲醛 常見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧，長期吸入可能導致鼻咽癌與白血病。建議裝修後充分通風、使用低甲醛建材。 4、多環芳香烴 產生於炭烤焦黑食物、香菸與車輛廢氣，可導致肺癌與皮膚癌。烤肉避免焦黑、減少煙燻，是日常的防癌習慣。 5、乙醛 來源包括酒精代謝與香菸煙霧，容易造成口腔癌與食道癌。臉紅體質者喝酒後累積乙醛更快，應特別注意飲酒量。 6、丙烯醯胺 出現在炸薯條、餅乾、烤麵包與咖啡中，高溫烹調會生成此物質，與腎癌與子宮內膜癌有關。少吃焦脆、改採低溫烹調更安全。

根據衛福部統計，113年國人死因，惡性腫瘤（癌症）仍是第一名，十大死因依序為：一、惡性腫瘤（癌症）；二、心臟疾病；三、肺炎；四、腦血管疾病；五、糖尿病；六、高血壓性疾病；七、事故傷害；八、慢性下呼吸道疾病；九、腎炎、腎病症候群及腎病變；十、蓄意自我傷害（自殺）。而主要罹患的癌症死因，前三種類型為肺癌、肝癌、結腸直腸癌，其次是第四名女性乳癌，第五名前列腺（攝護腺）癌，第六名口腔癌，第七名胰臟癌，第八名胃癌，第九名食道癌，第十名卵巢癌。