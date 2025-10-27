無縫融入生活、工作流！Google Cloud AI Agents竟然可以幫你做這些事

AI的進化速度，早已超出我們的想像，從過去只能回答問題的語音助理，到現在能主動思考、協作、甚至彼此溝通的AI代理（AI Agents），Google Cloud透過整合Gemini多模態模型、Vertex AI平台與強大的AI基礎架構，讓「AI無縫融入生活與工作流」成為現實。

幾年前大家可能想不到，只要拿起手機，打開Google智慧鏡頭掃描手邊食材，Gemini模型就能快速辨識食材種類，根據指令幫你即時設計客製化食譜，讓你在沒有做菜靈感時，能在AI的協助下，快速變身料理高手。

在辦公室裡，Google Cloud更持續進化AI代理應用，重塑工作型態。2024年率先推出的6大AI代理，包括客戶AI代理、員工AI代理、創意AI代理、資料AI代理、程式編碼AI代理以及安全性AI代理，讓AI化身虛擬服務專員，成為能主動協作、彼此溝通的智慧夥伴。

舉例來說，客戶AI代理能協助品牌分析消費者行為，提供個人化推薦；員工AI代理則能整合企業內部資訊，協助員工跨部門協作、快速找到答案；創意AI代理更能生成文案、圖片甚至影片，成為設計師與行銷人的超強助手。

隨著AI應用成熟，2025年Google更進一步推動AI代理互通性、多代理生態系統。Vertex AI平台支援多個AI代理協同運作，並透過Agent Development Kit（ADK）與Agent Garden，讓不同AI代理之間能互通合作。Google更攜手業界制定Agent2Agent（A2A）與Agent Payments Protocol（AP2）標準，讓AI之間能安全交換資料與完成交易。

今年10月，Google Cloud正式推出全新的企業AI應用入口「Gemini Enterprise」，讓每位員工都能在單一、安全的環境中探索、建構、共享並執行AI代理，將AI的強大能力直接帶入日常工作流程。

導入Gemini Enterprise後最大的優勢是，員工可在無需自行撰寫程式碼的情況下，運用自身的專業知識，快速打造客製化的AI代理，協助將其特定、獨特的工作流程自動化，釋放執行重複性任務的時間，專注於創造高價值成果。比如，業務團隊可以打造一個能即時分析客戶需求、生成提案的AI代理；而人資部門則能透過AI自動整理面試資料與績效報告。讓AI真正成為工作團隊的一員。