快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

無縫融入生活、工作流！Google Cloud AI Agents竟然可以幫你做這些事

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google近日舉辦Google Cloud AI Agents論壇活動。記者黃筱晴／攝影
Google近日舉辦Google Cloud AI Agents論壇活動。記者黃筱晴／攝影

AI的進化速度，早已超出我們的想像，從過去只能回答問題的語音助理，到現在能主動思考、協作、甚至彼此溝通的AI代理（AI Agents），Google Cloud透過整合Gemini多模態模型、Vertex AI平台與強大的AI基礎架構，讓「AI無縫融入生活與工作流」成為現實。

幾年前大家可能想不到，只要拿起手機，打開Google智慧鏡頭掃描手邊食材，Gemini模型就能快速辨識食材種類，根據指令幫你即時設計客製化食譜，讓你在沒有做菜靈感時，能在AI的協助下，快速變身料理高手。

在辦公室裡，Google Cloud更持續進化AI代理應用，重塑工作型態。2024年率先推出的6大AI代理，包括客戶AI代理、員工AI代理、創意AI代理、資料AI代理、程式編碼AI代理以及安全性AI代理，讓AI化身虛擬服務專員，成為能主動協作、彼此溝通的智慧夥伴。

舉例來說，客戶AI代理能協助品牌分析消費者行為，提供個人化推薦；員工AI代理則能整合企業內部資訊，協助員工跨部門協作、快速找到答案；創意AI代理更能生成文案、圖片甚至影片，成為設計師與行銷人的超強助手。

隨著AI應用成熟，2025年Google更進一步推動AI代理互通性、多代理生態系統。Vertex AI平台支援多個AI代理協同運作，並透過Agent Development Kit（ADK）與Agent Garden，讓不同AI代理之間能互通合作。Google更攜手業界制定Agent2Agent（A2A）與Agent Payments Protocol（AP2）標準，讓AI之間能安全交換資料與完成交易。

今年10月，Google Cloud正式推出全新的企業AI應用入口「Gemini Enterprise」，讓每位員工都能在單一、安全的環境中探索、建構、共享並執行AI代理，將AI的強大能力直接帶入日常工作流程。

導入Gemini Enterprise後最大的優勢是，員工可在無需自行撰寫程式碼的情況下，運用自身的專業知識，快速打造客製化的AI代理，協助將其特定、獨特的工作流程自動化，釋放執行重複性任務的時間，專注於創造高價值成果。比如，業務團隊可以打造一個能即時分析客戶需求、生成提案的AI代理；而人資部門則能透過AI自動整理面試資料與績效報告。讓AI真正成為工作團隊的一員。

從廚房到辦公室，AI應用不再是遙遠的想像，它正深入大家的生活與工作中無縫運行。

Gemini Enterprise可串聯不同應用程式、設定內部或外部內容搜尋，協助打造特定、獨特的自動化工作流程。記者黃筱晴／攝影
Gemini Enterprise可串聯不同應用程式、設定內部或外部內容搜尋，協助打造特定、獨特的自動化工作流程。記者黃筱晴／攝影
導入Gemini Enterprise後，工作者和企業員工皆可在無需撰寫程式碼的情況下，運用自身的專業知識，打造客製化的AI代理。記者黃筱晴／攝影
導入Gemini Enterprise後，工作者和企業員工皆可在無需撰寫程式碼的情況下，運用自身的專業知識，打造客製化的AI代理。記者黃筱晴／攝影
現場展示透過Gemini模型與Google智慧鏡頭結合，即時為辨識出的食材推薦客製化食譜。記者黃筱晴／攝影
現場展示透過Gemini模型與Google智慧鏡頭結合，即時為辨識出的食材推薦客製化食譜。記者黃筱晴／攝影
導入Gemini Enterprise後，工作者和企業員工皆可在無需撰寫程式碼的情況下，運用自身的專業知識，打造客製化的AI代理。記者黃筱晴／攝影
導入Gemini Enterprise後，工作者和企業員工皆可在無需撰寫程式碼的情況下，運用自身的專業知識，打造客製化的AI代理。記者黃筱晴／攝影
現場展示透過Gemini模型與Google智慧鏡頭結合，即時為辨識出的食材推薦客製化食譜。記者黃筱晴／攝影
現場展示透過Gemini模型與Google智慧鏡頭結合，即時為辨識出的食材推薦客製化食譜。記者黃筱晴／攝影
透過Gemini模型、Agent Development Kit與Vertex AI平台，可簡化AI代理的建立與實驗流程。記者黃筱晴／攝影
透過Gemini模型、Agent Development Kit與Vertex AI平台，可簡化AI代理的建立與實驗流程。記者黃筱晴／攝影

Gemini 客戶

延伸閱讀

0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

美股「科技七雄」中 四大咖財報看旺

淘寶：平台肉製品禁止銷台

非洲豬瘟防疫破口？淘寶台灣站：依循台灣法規、實施三重消費者防護

相關新聞

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，未來一周受到兩波東北季風影響，帶來涼空氣，也帶來水氣，迎風面降雨明顯。尤其今晚起到明天周二...

買電動滑板車卻無合法行駛路段 交通部將推上路指引最快年底實施

台灣近年來出現許多新型態的交通工具，包含電動自行車、電動滑板車等，如今還有寵物電動車上路，但卻無相關法規或配套措施，導致...

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

近期光電案開發是否應該環評帶來許多討論，多個環保團體今上午於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布10大訴求的聯合聲...

氣溫降流感疫情恐第2波高峰 北市衛生局：公費疫苗庫存不到一半

近日氣溫漸降，流感、新冠肺炎、腸病毒及腹瀉等秋冬流行性傳染病的病毒會更加活躍，而流感疫情今年來得較早，今年9月底到10月...

生活常接觸！醫點名6款日常致癌物 堅果、咖啡處理不當都中標

肺癌、肝癌、結腸直腸癌位居主要癌症死因前三位，日常生活中有些我們習以為常的飲食、用品，其實都可能危害健康。家醫科醫師李思賢點名6種日常「致癌物」，提醒民眾應該盡可能避開。

視網膜反映人體老化 眼睛能看見衰老？

科學家可以透過眼睛「看見」衰老了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。