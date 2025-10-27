快訊

名人秘密客出任務　桃園客家星級美食推薦倒數揭曉

文／ 黃柏豪

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，即將於11月9日在中原文創園區14倉，辦理客家星級美食推薦名單公布會，公開揭曉本市今年最受名人歡迎的店家，歡迎大家踴躍前來參加。

本次「桃園客家星級美食推薦」活動，每個名人以秘密客身分前往各店家試吃後，推薦心中最屬意的5間店家美食，獲得最多名人推薦的店家，將成為名人圈中的人氣王。本次獲選的店家風格，從傳承百年手藝的老字號到街頭巷尾的人氣店皆榜上有名，而獲推薦美食樣式多元，無論是客家小炒、薑絲炒大腸等經典菜色，或融合在地食材與現代手法的創新料理到甜品點心，都在在展現桃園客庄豐富的美食風貌，究竟受到推薦的客家美食，在哪些店家可以享用得到呢?請大家拭目以待。

客家小炒為傳統客家菜餚中的「四炆四炒」之一，也是多位名人推薦的在地好味道。 圖／桃園市政府客家事務局
薑絲炒粉腸口感酸辣爽脆，帶有濃郁的客家風味，猜猜名人推薦的這味藏在桃園哪裏呢? 圖／桃園市政府客家事務局
客家事務局表示，桃園是全國客家人口最多的城市，客家美食餐廳、小吃及特色店家林立，客家局一直以來對於客家美食產業推廣不遺餘力。為增加話題性，特邀各界名人來推薦，包含知名電視節目主持人吳鳳，以異國視角分享他眼中的台灣客家料理，使本活動更添國際觀點；長期活躍於餐飲文化與媒體領域的費奇，更是台灣頗具影響力的美食評論者與鑑賞家；曾主持多個客家飲食節目，也是金鐘獎主持人的陳明珠，於社群平台上具有影響力與號召力，其參與為活動帶來更多討論熱度。其他多位推薦名人也都是一時之選，讓這次推薦名單更精采可期。

金鐘主持人陳明珠主持過多個客家飲食節目，這次特別推薦桃園客家好味道。 圖／桃園市政府客家事務局
知名電視節目主持人吳鳳，以異國視角分享他最愛的桃園客家料理。 圖／桃園市政府客家事務局
「桃園客家星級美食推薦」活動的最終入選店家名單將於 11 月9日上午9時40分在中原文創園區14倉公開揭曉，屆時將邀請桃園市長張善政、金鐘主持人陳明珠及美食專家代表費奇一同出席，共同見證桃園客家美食的榮耀時刻，現場將舉辦客家星級美食試吃體驗，歡迎大家一起來感受星級料理的魅力。相關活動詳情請至「桃園客家美食餐廳網」(https://meethakka.tycg.gov.tw/index.aspx）查詢。

桃園客家星級美食推薦名單公布會即將於11月9日在中原文創園區14倉辦理。 圖／桃園市政府客家事務局
