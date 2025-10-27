快訊

買電動滑板車卻無合法行駛路段 交通部將推上路指引最快年底實施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對新型態交通工具，交通部表示，近期將推出電動滑板車上路辦法指引，最快今年底實施。聯合報系資料照
台灣近年來出現許多新型態的交通工具，包含電動自行車電動滑板車等，如今還有寵物電動車上路，但卻無相關法規或配套措施，導致消費者買了運具卻無法合法上路。交通部表示，都有協助地方政府訂定相關規範，後續運研所也會推出電動滑板車上路辦法指引，最快今年底實施。

消基會今召開記者會指出，台灣在2022年4月三讀通過修法，將個人行動器具如電動滑板車納入「道路交通管理處罰條例」第69條，正式定位為「慢車」一類，但法條仍停留在「原則禁止、例外開放」的架構，各縣市政府幾乎沒有公告合法行駛路段，導致電動滑板車實質上仍「全面禁止」。

針對目前新型態交通工具，包含自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車、電動滑板車等上路規範，交通部表示，一直都有與地方政府討論，包含111年、112年都有開會，協助地方政府在訂定相關規定時需注意的規範。

但礙於安全性等考量，地方政府遲未訂定出相關法規，交通部表示，上述新型態交通工具所需訂定的法規程序，是由地方政府來規範，但每個地方的樣態不同，因此近期將請運研所推出「電動滑板車上路辦法應遵守的指引」，讓地方政府參考並轉化其可規定的辦法；該指引也搜集國外包含日本、歐美等作法。

交通部指出，電動滑板車指引預估今年底將送至各地方政府，因此最快今年底就會上路，在相關法規尚未實施前，包含電動滑板車等新型態交通工具仍無法上路，違規使用者將依道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，處1200元以上、3600元以下罰鍰；相關規定實施可合法上路後，若未禮讓行人，將依道交處罰條例第44條，處300元以上、1200元以下罰鍰。。

至於寵物電動車部分，交通部表示，在自行車上加裝籃子裝載物品，需經過交通部審驗合格才能上路，目前較少看到這類交通運具，還需研議。

電動滑板車 交通部 電動自行車

