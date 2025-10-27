兒科加護病房「值班醫師時薪9百元」惹議 台大院長余忠仁：已是前段班

國內醫療人力出走，兒科醫師難尋，近期社群流傳一篇台大兒童醫院小兒加護病房（PICU）徵人貼文，文中提到「時薪僅900元」，引發各界質疑。台大醫院院長余忠仁今天親上火線回應，他表示，該院加護病房值班費與台北市各家醫學中心相比，排名已是前段班，值班費換算雖是900元，但醫師還有本薪與獎勵金，並非只拿值班費。

余忠仁說，台大醫院薪資制度設計，除本薪外，也有服務獎勵金，值班費則視個別醫師值班情況再往上加，但並不是以時薪計算，而是依照排班情況，每一班給予一定費用，加護病房值班費，全院各科別都是類似情況，且比較各家醫院值班費，台大醫院加護病房假日值班費，在台北市各家醫學中心中排名前三分之一，夜班值班費則排名第二。

余忠仁表示，全國所有醫院均遇到兒科醫師難尋的問題，年輕醫師對值班薪資，各有想像及評價，值班費雖可換算時薪為900元，但給薪並非以時薪計算。社群平台上的發言涉及發文者個人主觀判斷，「若大家有空，也可去了解各家醫院兒科情況」，網路發言有正面、有負面，但畢竟在網路上，醫師、任何人都能自由發言，但仍希望經過實質評估，謹慎後，負責任發言。

台大醫院近期公布徵才資訊，除前述加護病房值班主治醫師外，一口氣招收十四名專案型主治醫師，被質疑是否院內醫師「跑光光」。余忠仁表示，對外徵求14人並非因為人力缺口，而是健康台灣深耕計畫後，兒童醫院依照計畫需求，徵求14位專案型主治醫師，而加護病房專責主治醫師制度，是從內科開始，後來外科加入，招聘情況均不錯，兒科則是近期開始招聘。