兒科人力拉警報？ 北榮院長曝4總醫師「全數留不住」離職公文已批可

近期台大醫院以「時薪900元」徵兒科加護病房值班醫師，引發各界關切。台大醫院院長余忠仁澄清，台大兒科加護病房值班醫師薪資，在北市各醫學中心已排名前三分之一。台北榮總院長陳威明則說，該院兒科今年訓練4名總醫師，「都留不下來」，近期將以「不同工、不同酬」為基礎，調整院內人員薪資，盼更多兒科人才投入。

陳威明表示，台大與台北榮總都是國家級醫學中心，負擔照顧重症病人責任，守護幼兒健康更是「重中之重」，在健康台灣深耕計畫經費陸續核可後，該院已啟動兩波薪資調整，且即將開始第三波，目標是以不同工、不同酬方式，獎勵院內急重症科別，盼留下人才，讓更多兒科人力投入，守護民眾健康。

全台各醫院兒科均出現人力出走現象，台北榮總也不例外。陳威明表示，該院兒科今年完成訓練的4名總醫師，「都留不下來」，擬至基層開業，院方正設法在考慮其他科別醫師感受的前提下，提供兒科醫師更合理薪資，盼透過整體薪資考量，讓院內醫療人力更穩定，「招募醫師當然是愈多愈好，但目前能做的是先把人力穩定下來。」

陳威明說，年輕醫師完成總醫師訓練後，選擇很多，包括到基層開業，「這並不是壞事」，基層醫師在第一線照顧民眾，平時病人有需求，能先找到診所兒科醫師處理，也能落實分級醫療，經台大、台北榮總訓練的醫師，去開業並不是不好，他們分散到偏鄉地區，也能幫助國家，因此4位總醫師的離院公文，「我都批可」，但重點是一定要有更多人進入醫學中心，「才是對的。」

陳威明分析，台大、台北榮總等醫學中心，兒科病人疾病嚴重度高，導致醫師工作負荷大，容易疲憊，重症加上少子化，許多民眾家中就一個寶貝孩子，讓醫師承受壓力更大，因此給予合理薪資鼓勵是應該的，相信國人也都會支持。至於院內其他科別，外科穩地招募、婦產科已招滿，急診也沒問題，內科則是還要繼續努力，目前尚未收滿，也將祭出薪資調整吸引人才。