氣候變遷沒有局外人！　面對AI用電與國際變局，「臺灣COP」高雄盛大登場，共尋解方

2015 年，巴黎氣候大會通過《巴黎協定》，進入邁向淨零碳排的時代。不知不覺，10 年過去了，全球追尋淨零的腳步不曾停歇。

第 30 屆聯合國氣候大會（COP30）將於 11 月在巴西貝倫（Belém）舉行，臺灣也以具體行動回應世界。

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局， 10 月 24 日在高雄盛大舉辦號稱 TAIWAN COP 的第五屆「臺灣氣候行動博覽會」，以「成就淨零，共創更好（Empower Change, Achieve Net Zero）」為主題，號召政府、企業、學界與公民團體共商氣候轉型策略。

氣候變遷沒有局外人 重工業城市也能談淨零

「氣候變遷，在座沒有局外人。」行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫在開幕式中大聲疾呼。

全球談氣候行動，從起初幾年提出願景與承諾，如今各國的永續專案陸續落地，林子倫強調，未來，要把臺灣多項已落地的氣候專案持續推廣到全球，讓臺灣成為「全球氣候行動的解方」。

臺灣積極參與淨零減碳，此次將氣候行動博覽會辦在高碳排的重工業城市高雄，意義非凡。

高雄市長陳其邁在會中特別強調高雄產業的淨零決心。

「高雄是長春、中鋼等傳統產業重鎮，更有責任帶頭減碳。」他表示，市府除了要求相關單位考取永續證照，更為了鋼鐵、石化、化工、電子等高排碳產業，以及眾多中小企業，成立「淨零學院」，提供企業淨零轉型需要的知識與協助，並鼓勵市府提出多項農業碳匯與小水力發電專案，促進城市改變。

永續識務所 讓永續金融成為氣候推力

除了政府與研究單位，金融業也是推動永續的重要角色。

國泰金控身為唯一連續 4 年共同主辦的金融業者，在今年臺灣氣候行動博覽會中，延續「BETTER TOGETHER」品牌精神，以高雄的海洋文化為設計靈感，打造「永續識務所」展覽攤位。

在攤位上，國泰聚焦生物多樣性，分享多項行動實例，像是與新生永續公司合作，建立減碳科學方法，協助坪林在地茶農導入草生栽培耕作技術，提升作物品質、有效減緩溫室氣體；國泰人壽與國泰投信攜手中華鯨豚協會，致力海龜救援與復育。另外，展場也設置「海洋保衛戰」、「永續議題投票」等活動體驗區，讓參觀者透過遊戲了解氣候變遷的影響。

國泰金控總經理李長庚則從金融視角，剖析國泰的永續實踐路徑。

「國泰的三大永續主軸是氣候、健康、培力。」他表示，國泰將持續透過集團子公司之間互相合作，投入永續金融發展，國泰也發揮身在金融業的優勢，從投入再生能源融資、綠色債券發行到企業碳管理方案，支持低碳轉型。

科技發展、國際政治拖累永續 逆風中堅持淨零道路

但是，永續的道路上，也遭遇逆風。

隨著 AI 技術快速發展與計算中心擴建需求，全球用電量急劇上升。李長庚建議， 臺灣應加速盤點綠電需求，確保供應無虞，才能讓科技創新與淨零減碳並行。接下來，全球也必須思考，如何用十分之一的 AI 算力，達到 95% 的成效，增加綠電供給，同時也降低人工智慧對電力的依賴。

國際政治同樣影響全球淨零的速度。

美國總統川普二度上任後再度退出巴黎協定，連帶部分美國企業也放寬減碳目標，引發國際對永續的質疑。

「但是，永續沒有退潮。」李長庚認為，美國永續政策的轉折雖然一度造成市場觀望，但觀察歐洲與亞洲的永續投資金額，依然穩健成長。根據標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）報告指出，全球永績債券發行規模最高將達 1 兆 500 億美元。

即使遭遇逆風，還是要持續推動永續淨零，李長庚提出兩大方向。

首先，全球資產擁有者將資金從高碳排產業轉移到太陽能、離岸風電等永續項目，促進永續建設發展。再來，企業必須強化面對氣候災害的防堵能力。

「今年全臺雖然遭遇多場颱風與豪雨侵襲，國泰電業投資的太陽能電廠在風雨中，卻幾乎零損失。」李長庚強調，國泰積極投入再生能源建置計畫，也累積氣候風險管理經驗，展現防災與能源轉型的韌性。

青年世代加入行列 共謀臺灣氣候行動下一個十年

除了企業與政府的跨界合作，青年世代也為氣候行動注入新能量。

國泰同步於臺灣氣候行動博覽會中舉辦第六屆「國泰氣候變遷青年論壇」，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，結合教育部氣候行動競賽成果發表，鼓勵青年以創新思維與實際行動回應氣候挑戰。

青年論壇象徵著世代交棒——從企業投資、地方治理到青年創意，氣候行動正在臺灣形成完整的生態網絡。

臺灣氣候行動博覽會不僅回顧過去的成果，更是邁向下一個十年的起點。

隨著《巴黎協定》10 週年與巴西 COP30 在即，臺灣正以積極的行動，展現本地出發、連結全球的永續決心。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。