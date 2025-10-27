快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

桃園農改場萃取金盞花葉黃素 加入甜點補充營養

中央社／ 台北27日電

葉黃素與視力保健有關，農業部桃園區農業改良場成功自金盞花中萃取出葉黃素，加入甜點餡料中，不但享美味也一併補充營養素。

桃園農改場今天發布新聞稿，現在很多人手機不離身，長時間盯著螢幕，眼睛疲勞已成常態。葉黃素與視力保健有關，主要存在於眼睛視網膜的黃斑部，人體無法自行合成，需要透過飲食補充。

桃園農改場說，目前已知金盞花是葉黃素含量最豐富的植物，但胡蘿蔔素及葉黃素等機能性成分具高度環境不穩定性，容易因光照、氧氣及熱能而降解。

桃園農改場說，市售葉黃素保健食品多以膠囊形式保護機能性成分，這對不擅長吞嚥的孩童或銀髮族來說相當不方便。桃園農改場開發「超音波水浴萃取技術」利用植物油於低溫條件快速萃取，可有效減少機能性成分之破壞，並提升生物利用率，讓營養攝取變得更有效率。

桃園農改場說，新竹縣尖石鄉那羅部落以種植金盞花聞名，每年吸引許多遊客前往賞花，新萃取技術已實際應用於那羅部落的農遊行程中，添加在泡芙、鬆餅或冰淇淋等甜點中，特別適合不習慣吞食膠囊的兒童及長輩，不僅為地方農業創造價值，消費者享美味也一併補充營養素。

葉黃素 桃園 農改場

延伸閱讀

碎片化保險夯 眼睛險聚光

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

別再拿來洗碗！專家曝科技海綿成分 高溫恐釋毒傷肝腎罹癌

佩甄曾手術感受視力清晰 「開始老花」金鐘頒獎看不清...小禎幫忙念

相關新聞

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，未來一周受到兩波東北季風影響，帶來涼空氣，也帶來水氣，迎風面降雨明顯。尤其今晚起到明天周二...

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

近期光電案開發是否應該環評帶來許多討論，多個環保團體今上午於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布10大訴求的聯合聲...

氣溫降流感疫情恐第2波高峰 北市衛生局：公費疫苗庫存不到一半

近日氣溫漸降，流感、新冠肺炎、腸病毒及腹瀉等秋冬流行性傳染病的病毒會更加活躍，而流感疫情今年來得較早，今年9月底到10月...

氣候變遷沒有局外人！ 面對AI用電與國際變局「臺灣COP」高雄盛大登場 共尋解方

氣候變遷沒有局外人！　面對AI用電與國際變局，「臺灣COP」高雄盛大登場，共尋解方

非洲豬瘟養豬場廚餘蒸煮沒「每日上傳」竟無法可罰 盧秀燕要求修法

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，該養豬場先前使用廚餘飼料，但近日疫調中，發現每日廚餘蒸煮上傳記錄從今年6月起嚴重異常，中市...

英雄聯盟、Roblox...2025十大熱門PC線上遊戲

《英雄聯盟》台灣隊中信CFO睽違十年，再次闖進世界賽八強！2012年TPA（台北暗殺星）奪冠點燃國人電競魂，你玩過哪些經典遊戲？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。