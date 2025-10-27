桃園農改場萃取金盞花葉黃素 加入甜點補充營養

葉黃素與視力保健有關，農業部桃園區農業改良場成功自金盞花中萃取出葉黃素，加入甜點餡料中，不但享美味也一併補充營養素。

桃園農改場今天發布新聞稿，現在很多人手機不離身，長時間盯著螢幕，眼睛疲勞已成常態。葉黃素與視力保健有關，主要存在於眼睛視網膜的黃斑部，人體無法自行合成，需要透過飲食補充。

桃園農改場說，目前已知金盞花是葉黃素含量最豐富的植物，但胡蘿蔔素及葉黃素等機能性成分具高度環境不穩定性，容易因光照、氧氣及熱能而降解。

桃園農改場說，市售葉黃素保健食品多以膠囊形式保護機能性成分，這對不擅長吞嚥的孩童或銀髮族來說相當不方便。桃園農改場開發「超音波水浴萃取技術」利用植物油於低溫條件快速萃取，可有效減少機能性成分之破壞，並提升生物利用率，讓營養攝取變得更有效率。

桃園農改場說，新竹縣尖石鄉那羅部落以種植金盞花聞名，每年吸引許多遊客前往賞花，新萃取技術已實際應用於那羅部落的農遊行程中，添加在泡芙、鬆餅或冰淇淋等甜點中，特別適合不習慣吞食膠囊的兒童及長輩，不僅為地方農業創造價值，消費者享美味也一併補充營養素。