台大兒科值班費遭批低於行情 院長：屬前段班水準

中央社／ 台北27日電

台大醫院兒科招募專科值班型主治醫師，台北市醫師職業工會質疑值班費低於市場行情，院長余忠仁今天回應，台大醫院的值班費屬於前段班水準，一般夜間值班費更是排名第二高。

社群平台昨天出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，文案提到病房24小時收案，負責全國重症兒童轉送與照護，值班主治醫師需負責執行跨專科醫囑和收治急診入床，其中一項是「值班時數每小時900元」，引發網友熱議，院方澄清底薪與值班津貼另計。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫今天向媒體指出，台大兒童醫院小兒加護病房專責值班醫師值班費低於市場行情，基層開業、醫美市場積極向醫師招手，在內外交迫之下，雖加上固定底薪與加給能夠達成月薪新台幣20多萬元，已不再有競爭力，縱使加上台大光環仍令年輕醫師卻步。

余忠仁出席「台大醫院北護分院與台北市立關渡醫院簽署ESG合作備忘錄」記者會，會前接受媒體聯訪，他說，值班費的設計會依夜班、假日等情況有不同的加給，因此並非以時薪方式計算。

余忠仁表示，若與其他醫學中心相比，尤其是北部的醫學中心，台大醫院的值班費屬於前段班水準，約為其他醫學中心的前1/3以上。其中，假日值班費優於台北地區其他醫學中心，一般夜間值班費則排名第二。

至於台大兒科一次招募14名主治醫師，余忠仁重申並非因人力流失，而是「專案主治醫師」的兒科深耕計畫所需，並非對外公開徵才。這類「專科值班型主治醫師」制度已在內科到外科加護病房實施2、3年，招聘情況良好；兒科目前才剛開始進行相關招募。

陳亮甫說，兒童族群量體小、健保給付有限，倚靠治療患者所帶來健保收益達成收支平衡，在如今的照護體系下已為奢望，市場經濟恐讓兒童醫療成為夕陽產業。這意味著，要挽救兒科生態不僅是一科、一院的責任，而是國家與社會不計得失損益的投入。

