非洲豬瘟養豬場廚餘蒸煮沒「每日上傳」竟無法可罰 盧秀燕要求修法

台中市梧棲養豬場確診非洲豬瘟，該養豬場先前使用廚餘飼料，但近日疫調中，發現每日廚餘蒸煮上傳記錄從今年6月起嚴重異常，中市環保局僅在5月、7月各稽查一次。中市環保局表示，前兩次稽查未發現違規，有電話多次提醒畜主，未來將採一對一視訊監管。台中市長盧秀燕則說，中央要求養豬場上傳，卻沒有罰則，達不到監測目的，已請立委提出修法。

環境部環境管理署副署長林左祥說，依法規，廚餘養豬場必須每天上傳廚餘烹煮畫面到雲端，交給政府單位作紀錄，若沒有每天上傳，地方政府應每月進場查核輔導，但從目前紀錄來看，該養豬場5月上傳24次，但6月只傳了8次，7月1次，8月掛零，中市環保局卻只在5月、7月各查核1次，且記錄未發現違規。

盧秀燕說，全國養豬場依規定要每日上傳廚餘烹煮畫面證明，但中央強烈要求養豬場上傳，卻沒有祭出罰則，豬農沒上傳也不違法，達不到監測目的，已請立委提出修法，相信行政部門也會提出修法，將有不同版本。

林佐祥則強調「稽查重要性」，他說，要求養豬場上傳資料，是要證明現場有無高溫蒸煮廚餘，如豬場沒有上傳，地方政府就要加強稽查力道，這是上傳的重點，避免防疫破口，至於後續是否修法設罰則可以討論。

台中市環保局長陳宏益說，稽查就是要找出問題，台中市共37家廚餘養豬場，過去兩年查獲15家次違反法令，市府近3年來稽查梧棲案發場24次，在廚餘蒸煮都沒找到問題。

陳宏益說，今年5月、7月派員到梧棲養豬場稽查，確實未違反規定，考量業者已是85歲長者，對網路作業不熟悉，稽查人員查訪時都有特別提醒要依法上傳廚餘烹煮畫面，對此也加強輔導。8月、9月發現業者仍未依規定走，環保局多次用電話道德勸說業者，為加強掌控，未來將對豬農採一對一視訊監管。

林左祥指出，全台列管廚餘養豬場共435家，要求各縣市環保局一周內稽查全部廚餘養豬場，環保人員以視訊方式，養豬場需提供槽體有無蒸煮廚餘與是否有動植物殘渣，若視訊看到疑似有動物殘渣，環保、農業單位將前往稽查，經查若違反規定，將依「動物傳染病防治條例」開罰。