體重夠就不用擔心肌少症？ 肌少型肥胖風險更高

中央社／ 台北27日電

肌少症是造成老年失能的主要原因。董氏基金會今天提醒，即使外表看起來不瘦，也可能因年齡增長使身體組成改變而罹肌少症，且「肌少型肥胖」危險性更比肌少或肥胖都還高。

董氏基金會今天發布新聞稿提醒，隨著年齡增長，即使體重不變，身體組成仍會改變。其中肌肉量自50歲起逐漸加速減少，脂肪量則持續增加至約70歲。脂肪往往掩蓋了肌肉不足的問題，忽視預防可能會發展為肌少症。

董氏基金會表示，國衛院曾針對1512名銀髮族進行9年追蹤研究，結果發現，肌肉量最低者死亡率最高，顯示「肌肉量」應被視為篩檢高死亡風險的重要指標。

董事基金會引用法國克萊蒙奧弗涅大學於2024年刊登於「美國醫學會網絡開放期刊」（JAMA NetworkOpen）的研究中指出，45歲以上成年人若握力正常，但體脂過高、肌肉量過低，死亡風險上升57%；若握力不足，但體組成正常，死亡風險會增115%；握力不足，且體脂過高、肌肉量過低，死亡風險升184%。

台灣大學醫學院附設醫院北護分院院長詹鼎正指出，肌少症與肥胖各自都會影響健康，若兩者同時存在，效應會相互加乘，形成「肌少型肥胖」，危險性遠高於單純肥胖或單純肌少症，會增加四肢無力、跌倒、骨折等風險，並與血脂異常、胰島素阻抗及骨關節炎相關，嚴重時恐導致失能、臥床、生活品質急遽下降。

如何判斷自己是否為肌少型肥胖，詹鼎正指出，日常生活中的「小警訊」不能忽略，例如打不開瓶蓋、扭毛巾費力等，就建議尋求專業醫療評估。

董氏基金會則表示，小腿圍是自我檢測肌肉量的簡易方式，其包含兩個面向，包含肥胖（BMI≥27，或腰圍男性≥90公分、女性≥80公分）及肌少（肌肉量不足，可藉由專業儀器檢測）。

其中肌少狀況可以「小腿圍」簡易評估，一般50歲以上男性<34公分、女性<33公分，即具有肌少風險。董氏基金會主任許惠玉提醒，身體質量指數（BMI）過高，體脂肪過高會干擾肌肉量的判讀，故測得的小腿圍需扣減，例如BMI≥30者測得的小腿圍結果應扣減7公分，再與標準比較。

