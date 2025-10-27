研究：化療藥「小紅莓」心臟毒性 橙皮素可緩解

快訊

中央社／ 台北27日電

國衛院、陽明交大及林口長庚組成的團隊發現，柑橘的萃取物「橙皮素」，可緩解俗稱「小紅莓」的癌症化療藥對心臟帶來的毒性，且不影響抗癌療效，未來可望發展為輔助療法。

國家衛生研究院、陽明交通大學、長庚紀念醫院今天發布聯合新聞稿指出，俗稱「小紅莓」的癌症化療藥Doxorubicin，是治療乳癌、淋巴癌、血癌、卵巢癌的常見用藥，臨床使用超過50年；但其對心臟帶來的毒性卻難以解決，讓病人對抗癌症時，也得承受心臟功能衰竭的風險。

陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬與傳統醫藥研究所教授傅淑玲、國家衛生研究院和林口長庚醫院共同組成的團隊，發現柑橘萃取物「橙皮素」有機會緩解這項副作用，又不影響「小紅莓」的抗癌療效，可發展為化療病人的輔助療法，研究成果刊登於國際期刊。

研究團隊發現，「小紅莓」會抑制心肌細胞中長壽基因CISD2的表現，使粒線體與鈣離子調控失衡，導致心臟收縮與節律出現問題；相反地，橙皮素可重新啟動長壽基因CISD2，減少心肌細胞受損。

團隊表示，橙皮素不僅能撐起心臟保護傘，在動物實驗中，長腫瘤小鼠注射橙皮素後，顯著改善心臟功能，腫瘤體積也明顯縮小，顯示橙皮素不會影響「小紅莓」的抗癌力；團隊也運用美國史丹福大學提供的人類誘導性多能幹細胞衍生的心肌細胞，驗證橙皮素對心肌細胞的保護作用。

蔡亭芬說明，橙皮素是從柑橘類果皮中的橙皮苷轉化而成，但需經腸道益生菌轉化為橙皮素後，才是長壽基因的促進劑，直接吃柑橘果皮，並不等於補充到足量的橙皮素；若能運用益生菌產製橙皮素，以作為功能性食品，緩解「小紅莓」化療心毒性，將是未來CISD2長壽基因促進劑的新應用。

長庚醫院心血管外科醫師葉集孝提到，「小紅莓」造成的心臟毒性，是臨床上最棘手的副作用之一，在癌症治癒後的長期追蹤中，約4%到10%的病人在10年內出現慢性心臟衰竭；若橙皮素能在不影響「小紅莓」抗癌效果下，同時保護心臟，改善化療造成的心肌損傷，將帶來全新的治療契機。

抗癌 團隊 基因

