氣溫降流感疫情恐第2波高峰 北市衛生局：公費疫苗庫存不到一半

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局表示，目前公費疫苗施打狀況已超過5成，11月起將開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，呼籲符合資格民眾盡快完成接種。示意圖。本報資料照片
近日氣溫漸降，流感、新冠肺炎、腸病毒及腹瀉等秋冬流行性傳染病的病毒會更加活躍，而流感疫情今年來得較早，今年9月底到10月初達高峰，打疫苗民眾也比去年踴躍，北市衛生局表示，目前公費疫苗施打狀況已超過5成，11月起將開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，呼籲符合資格民眾盡快完成接種。

今年流感疫情高峰來得較早，根據統計，疫情在9月底到10月到達高峰，9月28日至10月4日全台類流感急門診就診人數來到15.4萬人次，北市也有1.4萬人次，疾病管制科長張惠美說，這波疫情來得早且又急又快，走勢與2023年類似，且多以年輕族群為主，雖然有趨緩但比例還是偏高，加上氣溫近日降低，可能會出現第二波高峰。

衛生局統計，截至10月25日止，北市公費流感及新冠疫苗分別已接種38萬7982劑及8萬1802劑，接種量為去年同期的1.2倍及2.3倍，公費流感疫苗各類接種對象中以65歲以上長者接種量較113年同期成長20%，最為明顯，兩種疫苗接種狀況已超過5成，11月起公費流感及新冠疫苗將開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，呼籲符合資格民眾盡快完成接種。

而台灣東洋藥品也捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗，衛生局表示，疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期，29日重陽節起於北市聯合醫院十二區院外門診部，提供設籍北市65歲以上長者接種。

衛生局提醒，天氣漸轉涼，流感、新冠肺炎、腸病毒及腹瀉等秋冬流行性傳染病的病毒會更加活躍，除要接種疫苗，落實手部衛生是預防傳染病最重要的方法，饗賓餐旅與耐斯企業，也捐贈1000瓶洗手乳，共同防疫。

台灣東洋藥品也捐贈北市500劑含佐劑流感疫苗，衛生局表示，疫苗佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強免疫反應，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。圖／北市衛生局提供
