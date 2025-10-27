要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

近期光電案開發是否應該環評帶來許多討論，多個環保團體今上午於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布10大訴求的聯合聲明，包含環境敏感地區應禁建、10公頃以上光電、水面光電都應無條件環評等，會後遞交予行政院及立法院三大黨團，呼籲行政院及立法院務必於年底前完成修法。

近年地面型光電在國家全力衝刺下增加不少，也引發不少居民抗議。環團指出，屏東石頭營、高雄大樹光電案等引起在地居民抗爭，苗栗淺山光電破壞石虎棲地，屏東佳冬試驗計畫被颱風吹翻，一直到近日烏山頭水庫設置光電等爭議，凸顯原被視為綠電指標的光電，因區位不當、破壞環境、影響生態而引發民意反彈的負面形象，核心問題在於開發程序缺乏嚴謹把關，包括界定「禁建區」以及「納入環境影響評估」等。

森林城市協會理事長莊傑任表示，國家公園、風景區、水庫區設置光電缺乏法規限制令人擔憂，光電板明顯會醜化觀光景觀、破壞生態，但目前國家公園是環評通過即可興建，而風景特定區、國家自然公園免環評，應朝向原則禁建，特例環評，以屋頂和小型自用免環評為原則，以保護台灣生態與觀光價值。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，超過2公頃的大型光電開發往往會改變農地利用型態，影響土壤結構、水文排水與生態多樣性，另外會排擠農地資源，影響農作物生產及地景美觀，要求補足一般農業區2公頃以上應進行環評的漏洞，至於需要更貼近漁電農業實務的漁電共生及尚未上路的農電共生，則可有其他合適的審查機制。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，政府應正視高風險區開發亂象，嚴格管制光電設置區位，全面禁止在山坡保育地區林業用地及三級坡以上地區設置光電設施，以防破壞植被、加劇土石流與坍塌風險，並避免棲地破碎化影響生物多樣性，而三級坡以下區域應納入環評，唯有透過嚴格區位管制與修法，明確畫定禁區，才能保障山林安全與國土永續。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，試驗性光電計畫的目的是要模擬各種情境下太陽能光電案場能否穩定發電20年，應該是小規模測試可行與否，但台灣屏東佳冬海上光電試驗計畫，卻是一個超大面積的試驗計畫，居然不用跑環評，政府還補助8600萬，簡直太離譜。第一級環境敏感地區是主要必須要保護的區位，不適合開發太陽光電，而第二級環境敏感區域則必須要納入環評，確立環境議題必須要到環評審查的原則。

監督施政聯盟研究員徐宛鈴表示，無論光電場位在哪裡，一定規模以上勢必會對景觀環境造成影響，因此應新增規模10公頃以上案場應環評，又為避免業者透過分割土地規避環評，針對同地號、連續地號、相隔水圳馬路，只要距離500公尺以內面積應合併計算，達10公頃以上就得環評。