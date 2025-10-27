買了電動車卻無合法行駛路段？多元運具事故頻傳消基會提9大改革方向

日前一位飼主花了近五萬元買了一台電動寵物代步車，才發現連合法上路都有疑慮。消基會今天召開「自行車與電動滑板車事故頻傳 全民交通安全陷險境」記者會，消基會董事長鄧惟中指出，近年台灣道路上多了許多新型態交通工具，卻發生中央政府訂了法規、地方政府卻沒有落實；或是訂了法規卻沒有宣導、沒有有配套，導致消費者買了運具卻無法合法上路。消基會呼籲主管機關交通部應以最快速度完成法規落實與執法規範，並借鏡國際經驗，結合民間推動與全民教育，消除行人地獄的惡名。

鄧惟中指出，近年台灣道路上多了許多新型態交通工具，包括自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，以及日益受到年輕族群歡迎的電動滑板車，甚至連寵物電動車都上了道路。這些交通工具輕巧、便利、低碳環保，符合綠色運輸趨勢，然而伴隨而來的卻是日益嚴重的交通事故與責任糾紛。

2023年，兩名國中生在放學後騎乘一輛「未掛牌」的微型電動二輪車，雙載並闖紅燈，與一輛機車發生碰撞，造成三人受傷。由於該車並未投保強制責任險，導致醫療與後續賠償完全由家長負擔。消基會副董事長陳汝吟表示，這起事件凸顯《道路交通管理處罰條例》雖已明訂微電車應掛牌並納入強制險，實務上宣導不足、執法鬆散，許多家長誤以為「這只是電動腳踏車，不需要掛牌」，以致扛負了理賠與肇事的責任，一旦出事就面臨沈重的財務風險。她認為，政府鼓勵綠色運輸也要有配套的措施，不能讓民眾動輒得咎。

消基會祕書長陳雅萍指出，台灣在 2022 年 4 月雖已三讀通過修法，將「個人行動器具」如電動滑板車納入《道路交通管理處罰條例》第 69 條，正式定位為「慢車」的一類。然而，至今法條仍停留在「原則禁止、例外開放」的架構，各縣市政府幾乎沒有公告合法行駛路段，導致電動滑板車實質上仍「全面禁止」。

修法通過後，主管機關卻未能即時公布正式實施日期，讓民眾與業者陷入「有法無期」的僵局。商店與電商平台仍大肆銷售電動滑板車、寵物電動車等，卻未明確提醒「不得上路」。陳雅萍表示，這讓消費者誤以為購買即可使用，實際上卻成為潛在違法者。一旦發生事故，不僅法律責任歸屬模糊，消費者更可能陷入求償無門的困境。

除了法規落後，政府的執法力道也嚴重不足。常見的違規現象如自行車與電動車邊聊天邊騎行，併排行駛於車道；夜間未開燈、未配戴安全帽；微電車闖紅燈或高速騎行；警方大多僅口頭勸導，鮮少實際開單，讓違規成為「習慣」，當事故發生，卻又以「民眾自行負責」結案，等於讓弱勢用路人背負不對等的風險。

陳雅萍表示，相較之下，日本在 2022 年亦同步修法，並於一年內完成制度落地。除了明確規範速限、燈光、安全帽與使用範圍外，還結合民間「Micromobility 推進協議會」，在購買與租賃平台上強制標註法律規範，並設置過渡期讓民眾逐步適應。如今，日本各大城市已能見到共享電動滑板車，制度配套齊全，事故風險相對降低。

消基會交通委員會董事李克聰表示，台灣的交通運具非常多元，相關管理規範和路權制定非常重要。中央政府必須訂出明確規範，包括速限、設備規格（如燈光、剎車）、合法行駛路段，並設定確切實施日期，讓地方政府可以遵循、執行和宣導。目前個人行動運具只有雙北市和桃園市訂出明確法則，卻無法落實執法、造成亂象叢生。

李克聰表示，教育宣導也相當重要。宣導之後，就要有明確的執法方式，主管機關可先用勸導方式，執行三個月或半年之後，再開始嚴格執法。

「民眾需要的不是口號，而是明確可執行的制度。」消基會指出，台灣正全力推動低碳運輸與綠色交通，然而若法規停留在紙上，執法形同虛設，新興交通工具將淪為道路安全的新死角。呼籲主管機關，應正視以下9點改革方向：

1.明確納管電動滑板車：訂定速限、設備規格（燈光、剎車）、合法行駛路段，並設定確切實施日期。

2.強化微型電動二輪車掛牌與保險稽查：透過監理站與警方聯合稽查，杜絕無牌無險車輛上路。

3.借鏡日本：建立「過渡期＋民間合作」模式，結合共享租賃平台與推廣團體，普及守法觀念。

4.提升自行車安全規範：立法強制配戴安全帽、夜間燈光檢查，並建立定期設備抽驗機制。

5.全面檢討標誌標線：建置連續性自行車道，避免「斷頭路」或「與機車爭道」現象。

6.落實執法責任：制定「執法指引」，要求警方針對自行車與電動車違規確實取締。

7.推動教育宣導：結合民間透過各式媒體全面宣導，將交通安全教育納入校園必修，並要求租賃平台於使用前強制教育。

8.建立數據透明機制：定期公布事故統計與責任分析，讓社會檢視政策成效。

9.跨部會合作：由交通部、教育部、警政署、消保機構共同推動，避免「各管各的」的漏洞。