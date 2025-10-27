兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，未來一周受到兩波東北季風影響，帶來涼空氣，也帶來水氣，迎風面降雨明顯。尤其今晚起到明天周二，除了東北季風，加上華南雲雨區東移，迎風面的基隆、台北及宜蘭降雨明顯，甚至有局部豪雨發生。

劉宇其指出，今晚起南方海面到華南移進水氣增加，各地降雨逐步增加。因為受東北季風影響，目前降區地區包括迎風面的基隆、宜蘭到花蓮、台東沿海地區都有斷斷續續降雨情形，其中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨比較連續，氣象署持續發布大雨特報，降雨將逐步增多。

劉宇其指出，今天白天降雨集中在桃園以北及東半部，其中大台北及宜蘭山區等雨勢較大；西半部大致是多雲天氣，但部分區域雲量多，甚至可能飄雨；中南部山區、南部平地午後恐有雷陣雨。今晚起水氣逐步增多，北部及東半部降雨明顯，中部也開始多雲且有短暫雨。

劉宇其表示，周三仍然受東季風影響，北部及東北部水氣仍多，天氣偏涼，直到周四東北季風減弱。大陸高壓來到日本附近海面，台灣改吹溫暖的偏東風，氣溫有些回升，水氣可望變少。但周五又吹東北風，加上大陸高壓南下，周六（1日）及下周日（2日），台灣再受另一波東北季風影響。

未來一周降雨趨勢，劉宇其說，因受兩波東北季風影響，有兩個降雨較明顯時段。第一個是今晚起到周二，水氣偏多，基北宜豪雨、中部以北及東半部短暫雨。周三水氣逐漸減少，但迎風面宜蘭雨仍大，北桃花東偶雨。周四偏東風水氣減少，東半部偶雨。周五到周六另一波東北季風增強，北東再轉雨，降雨逐漸增加。

溫度方面，劉宇其表示，昨起到周三是第一波東北季風影響，北部及宜蘭溫度全天偏低，約22到23度，清晨北部空曠地區可能有21到22度低溫；至於中南部日夜溫差大。周四回暖，北部高溫可達28度。周五受另一波東北季風影響，溫度再下滑，下周日（2）日清晨晚間北部空曠地區可能下降到20度，中部及南部約21-23度，感受偏涼、偏冷。