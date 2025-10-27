快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

影／環團提十大訴求 呼籲立法扭轉光電亂象

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影

全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。

近年地面型光電在國家全力衝刺之下衝突遍布，屏東石頭營、高雄大樹光電案引起在地居民抗爭，苗栗淺山光電破壞石虎棲地，屏東佳冬試驗計畫被颱風吹翻，一直到近日水庫設置光電等爭議，在在凸顯指標的光電，因區位不當、破壞環境、影響生態而引發民意反彈的負面形象，環團表示核心問題在於開發程序缺乏嚴謹把閣、包括界定「禁建區」以及「納入環境影響評估」等。環團為此今天公布聯合聲明提出十大訴求，呼籲綠能發展重點應放在屋頂光電與儲能系統，更應以政策環評盤點光電與環境衝突問題，才能推動良善合理的光電穩健發展。

全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影
全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影

行政院 屏東 衝突

延伸閱讀

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

涉光電案才起訴 前議長郭信良重劃案貪汙今二審大逆轉改判無罪

萊德光電11月上櫃

水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產 設置依法不用申請

相關新聞

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

中央氣象署科長劉宇其上午指出，未來一周受到兩波東北季風影響，帶來涼空氣，也帶來水氣，迎風面降雨明顯。尤其今晚起到明天周二...

下到發霉！粉專：雙北、基隆、宜蘭本周降雨熱區

北部下雨超過一周，幾乎沒停過，何時放晴？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周北部、東北部降雨機會仍高。

要求環境敏感區禁建、水面光電等應無條件環評 環團籲年底應完成立法

近期光電案開發是否應該環評帶來許多討論，多個環保團體今上午於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布10大訴求的聯合聲...

氣溫降流感疫情恐第2波高峰 北市衛生局：公費疫苗庫存不到一半

近日氣溫漸降，流感、新冠肺炎、腸病毒及腹瀉等秋冬流行性傳染病的病毒會更加活躍，而流感疫情今年來得較早，今年9月底到10月...

中華郵政防堵車手洗錢再出招 ATM夜間「限領1萬」擴大全台百處

詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，再派車手至ATM提領贓款，中華郵政8月26日起鎖定全台12家「車手熱...

壓力大長期熬夜 社會新鮮人「耳中風」醫籲年輕族群勿輕忽

新竹一名剛從大學畢業的女性社會新鮮人，疑因找工作壓力大，加上長期熬夜看手機紓壓，早上一覺醒來後，單側耳朵突聽不到、耳鳴、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。