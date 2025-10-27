影／環團提十大訴求 呼籲立法扭轉光電亂象

全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。

近年地面型光電在國家全力衝刺之下衝突遍布，屏東石頭營、高雄大樹光電案引起在地居民抗爭，苗栗淺山光電破壞石虎棲地，屏東佳冬試驗計畫被颱風吹翻，一直到近日水庫設置光電等爭議，在在凸顯指標的光電，因區位不當、破壞環境、影響生態而引發民意反彈的負面形象，環團表示核心問題在於開發程序缺乏嚴謹把閣、包括界定「禁建區」以及「納入環境影響評估」等。環團為此今天公布聯合聲明提出十大訴求，呼籲綠能發展重點應放在屋頂光電與儲能系統，更應以政策環評盤點光電與環境衝突問題，才能推動良善合理的光電穩健發展。 全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影 全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影 全台多地的環保團體上午集結於行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求，呼籲行政院及立法院務必於年底設立相關法規及審查程序，以環境保護、落實公民參與的精神來扭轉光電當前亂象。記者邱德祥／攝影