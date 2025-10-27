英雄聯盟、Roblox...2025十大熱門PC線上遊戲

射擊、大逃殺、創造型遊戲歷久不衰

2012年《英雄聯盟》世界冠軍由台北暗殺星（TPA）奪下，掀起台灣電競發展熱潮。儘管近年不少電競選手赴海外發展，線上遊戲熱度依舊不減，仍有大批玩家投入戰場、熱血不退。2025年10月25日，中信CFO於《英雄聯盟》S15世界賽瑞士輪（16進8強）最終決戰，成功闖進八強！

2025年最夯的PC線上遊戲有哪些？《網路溫度計DailyView》PC線上遊戲口碑排名每日更新，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點2025年十大熱門PC線上遊戲排行榜，從韓國女生們都在玩的《勝利女神：妮姬》，到小學生也能當開發者的《Roblox》，還有網友關注焦點《英雄聯盟》與《Minecraft》，每一款都是話題保證、社群爆棚的超熱門之作！不管你是重度射擊迷、療癒派農夫、還是策略派強者，這份熱門排行榜一定有你的愛。快來看看你正在熱衷的遊戲有沒有上榜！

No.10 《絕地求生》

《絕地求生》（PUBG）由韓國KRAFTON開發，2017年正式上線，堪稱開啟大逃殺遊戲熱潮的始祖！遊戲玩法簡單又刺激：100名玩家空降荒野島嶼，從零開始搜集武器裝備、與敵人交鋒，同時還得不斷躲避縮小的安全圈，直到最後一人或一隊存活，才能贏得勝利。

經典勝利畫面上的字樣「Winner Winner Chicken Dinner」翻成中文是「大吉大利，今晚吃雞」，「吃雞」這個詞也因此成為遊戲圈的代名詞，大家開局都在問：「今天能吃雞嗎？」《絕地求生》因其高自由度、寫實風格與戰術變化，迅速爆紅全球，成為各大實況主的直播必備款，直到今天仍是不少玩家心中的大逃殺經典代表。

No.9 《APEX 英雄》

《APEX 英雄》是由《泰坦降臨》團隊Respawn Entertainment打造、EA發行的超人氣3A級大逃殺射擊遊戲，自2019年推出後迅速爆紅。玩家將組成1至3人小隊，空降未知戰場，與多達60名對手展開一場廝殺到最後一刻的生存對決。

本作最大特色是25位「英雄」角色，每位都有專屬技能，例如瞬間位移、醫療支援或偵查敵情，讓戰局變化萬千。遊戲不只要打得準，還要選角搭配、戰術靈活、互相支援才有勝算。最貼心的是創新的「重生系統」，就算隊友陣亡，也能撿起他們的旗幟送去復活點讓他們重返戰場。

《APEX 英雄》節奏明快、戰局變化快速，是目前全球熱門的多人競技射擊遊戲之一。豐富的角色技能搭配戰術思維，讓玩家間的對戰充滿策略性，也吸引不少實況主與電競選手投入戰場。

No.8 《特戰英豪 VALORANT》

《特戰英豪 VALORANT》是拳頭遊戲於2020年推出的第一人稱5對5對戰射擊遊戲，結合精準槍法與角色技能，強調「戰術、英雄能力」的融合。遊戲特色在於每個角色都擁有獨特技能，儘管技能百百種，但「射擊」依然是勝敗的關鍵，搭配團隊默契與資訊掌控使得比賽張力十足，是許多實況主與電競選手的最愛。

有網友以「為什麼經典遊戲都是五人隊伍」為題發文詢問，對此，有人回覆，「人太多容易遇到缺席，或是對戰太久，人太少遊戲公司不好賺，大概五六個人同時約上線比較容易成功，有這樣的統計前提，再去設計遊戲內容的平衡性就好」。

No.7 《Minecraft 當個創世神》

《Minecraft》又被稱為《我的世界》、《當個創世神》、《麥塊》，2009 年由 Mojang Studios推出，後被微軟收購。《Minecraft》以其「方塊世界」與無限創造自由聞名全球。其玩法涵蓋生存、建築、探險與多人協作，讓玩家從挖礦、建屋、養殖、紅石機關一路玩到模組擴充。

儘管本作上線已久，但內容更新、模組社群仍活躍，《Minecraft》2025年3月推出超療癒「快樂幽靈」養成玩法！玩家只要在靈魂砂谷找到乾枯幽靈方塊，帶回家泡水，等牠心情變好，就能收到一隻會飛、不噴火的快樂幽靈！餵雪球還能幫牠降溫、補水，裝上飛行繩具後最多可載四人空中漂浮，蓋空中建築超方便！網友表示，「看起來好好用」、「救命也太可愛」。

No.6 《英雄聯盟 League of Legends》

《英雄聯盟》由拳頭遊戲於 2009 年10月推出，是一款5v5多人線上戰鬥技術型（MOBA）遊戲，由兩隊各五人操控英雄，破壞對方基地即獲勝，並透過定期更新豐富玩法、遊戲角色外型與電競系統。《英雄聯盟》在電競領域具有極高的地位，是全球最受歡迎和最有影響力的電競項目之一，2024英雄聯盟世界大賽總冠軍賽，全球觀看人數達694萬人次創下紀錄，成為電競史上最多人觀看的單場賽事。韓國戰隊T1最後以3比2逆轉擊敗中國戰隊BLG，韓國傳奇選手「Faker」李相赫獲得第5個世界賽冠軍，但中國官媒《環球時報》在第四戰就宣布BLG拿下英雄聯盟世界賽冠軍，鬧出全球大笑話，引起不少網友議論，「翻車也是遙遙領先」、「終點線前提早慶祝，然後被超車的既視感」。

中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）於10月17日擊敗由「Faker」李相赫帶領的去年世界冠軍T1，CFO以拿下2勝0敗戰績。25日，S15世界賽瑞士輪（16進8強）最終決戰於今（25）日拉開序幕，分別由CFO vs. FLY、MKOI vs. T1、TES vs. BLG的三組對戰，勝者晉級八強，敗者淘汰；CFO以2：0擊敗北美第一種子隊，也是台灣睽違10年再度晉級世界賽8強。

由日本經典遊戲大廠卡普空（Capcom）打造的《魔物獵人 荒野》，於2025年2月登場，一推出就掀起玩家熱潮。本作以「自然的威脅與恩賜」為主軸，深入探討人與自然的共存關係。玩家將化身「飛鳥隊」獵人，前往神秘的「封禁之地」，追尋傳說中神秘魔物「白色孤影」，展開充滿未知與挑戰的冒險旅程。

本作主打「無縫狩獵」系統，從村莊據點一路打進野外戰場，過程全無讀取畫面，讓狩獵體驗更流暢過癮。此外，本作還有水下戰鬥系統，玩家將能在水中與巨龍近距離肉搏，帶來全新戰術挑戰！

卡普空2025年9月29日推出《魔物獵人 荒野》更新中，獵人將挑戰強化版「遊星歐米茄」，成功征服即可獲得合作限定裝備與特殊報酬。玩家表示，「期待～這次更新感覺不錯」、「歐米伽好可愛不出武器吊飾嗎」；但也有人認為，「魔物獵人荒涼」、「完全提不起興致」、「半成品」。

No.4 《Roblox 機器磚塊》

平台就是遊戲本體！《Roblox 機器磚塊》自2006年由Roblox Corporation推出後，以「人人都是開發者」為特色，玩家可自創遊戲、角色與場景，再與其他玩家互動、遊玩，堪稱「元宇宙先驅」。平台內流通的Robux虛擬幣只能用於購買平台內虛寶與配件，建立出獨特的經濟生態系。目前每月活躍用戶突破3億人，小學生玩家占了約4成。《Roblox 機器磚塊》近年也爆發爭議，有心人士藉機與未成年玩家私下約見，且社群用戶質疑Roblox官方未積極處理潛在風險，甚至懲罰試圖揭露問題的用戶，引發網路論戰。

2025年3月，一位年僅16歲的少年，用短短3天寫出超簡單農場遊戲《Grow a Garden》，沒想到意外在兒童圈爆紅，也讓Roblox股價迎來暴漲！有家長表示，「我的小孩說那個農場遊戲超無聊，但是他的朋友全部都在裡面玩」、「想當年我也是玩開心農場」、「遊戲更新的時候 小朋友們都守著電腦」。

No.3 《勝利女神：妮姬》

由韓國Shift Up開發的《勝利女神：妮姬》，是款讓人「邊打怪邊戀愛」的二次元第三人稱射擊遊戲，自2023年2月上線就引爆話題。全遊戲最大賣點之一，就是由知名繪師金亨泰親手繪製的角色立繪，每位「妮姬」少女不只外型亮眼，還個性鮮明、戰鬥力爆表。玩家將化身指揮官，在人類被神祕敵人「萊徹」入侵後，帶領少女軍團展開反攻，體驗一場結合戰術操作與少女羈絆的末日之戰。豐富武器系統、技能搭配、即時戰略節奏，讓玩家在戰場上腎上腺素飆升。

近期有不少玩家反映連線問題，「PC版突然開始卡讀取」、「登不進去」；有網友表示，「是電信問題非官方問題，有蠻多用中華的網路進不去，換台哥大就可以」、「用vpn或連手機看看吧」。

No.2 《原神》

《原神》是米哈遊開發的動漫風格開放世界動作角色扮演遊戲，於2020年推出。背景設定在幻想大陸「提瓦特」，分為7個國家，每國掌握1個元素與1位神明。玩家扮演「旅行者」在追尋失散的兄妹旅程中，探索與戰鬥。玩家可以與遊戲中眾多設定好的可互動部分互動，如在野外遇到熄滅的火堆，可使用火元素手動點燃並烹飪，已點燃的火堆接觸到水元素則會被澆滅。

網友表示，「你沒有想要探索、欣賞地圖的心，你就不適合這遊戲」、「不課金當作單機劇情遊戲玩就好」、「這個遊戲玩法很多，但主要應該是探索地圖和打怪，你都不知道打開寶箱的瞬間有多爽」。

No.1 《鳴潮》

《鳴潮》由中國的開發商庫洛遊戲在2024年5月推出，是一款3D末世題材的開放世界動作遊戲，玩家是甦醒的「漂泊者」，在退潮的世界中探索、攀爬、滑翔、跑壁、甚至「牆上奔跑」等高機動玩法，戰鬥採閃避以及彈刀的方式。此外，聲骸系統和抽卡系統也被廣為人知，其中聲骸系統指的是每擊敗一隻怪物，都有機會掉落聲骸，玩家可以裝備聲骸變身成怪物的樣子戰鬥。

網友表示，「劇情越來越好，底層代碼不斷突破，角色場景建模遊戲性都越來越好」；但也有人指出，「有看到鳴黑說鳴潮策畫對原神有莫名的戀母情結，原神踩過的坑，鳴潮一年全部來一次」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月20日至2025年10月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

