首例非洲豬瘟台中成破口 民進黨團批市府螺絲全掉要求兩局長下台

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會民進黨團今開記者會，議員們要求市長盧秀燕率農業局與環保局長道歉並下台！記者陳秋雲／攝影
台中市議會民進黨團今開記者會，議員們要求市長盧秀燕率農業局與環保局長道歉並下台！記者陳秋雲／攝影

台中市梧棲區爆發全台首例非洲豬瘟疫情，市議會民進黨團今（27）日召開記者會，痛批市府從20日疫情曝光以來「說法一變再變」，關鍵在於「無照獸醫未及時採樣」，導致確診延誤、病毒來源不明，造成全台巨大損失。黨團要求市長盧秀燕率農業局與環保局長公開道歉，並要求兩位局長下台負責。

民進黨團指出，全案從豬隻於本月10日出現異常死亡，到20日才確診為非洲豬瘟，中間竟有長達10天的通報空窗期。17位出席議員齊批市府防疫「螺絲掉滿地」，初期通報錯誤連連，甚至連獸醫身分都混亂，版本一變再變！

市府最初公布診治者為紀姓特約獸醫，後又更正為王姓獸醫，但經查該王姓男子僅持有「獸醫佐證書」，並無合法獸醫執業執照，依法不得開立診斷書或處方。議員痛批農業局「對轄內獸醫資格毫無掌握」，導致誤診與延誤採樣，「市府版本一再變動，根本是謊話連篇」。

根據了解，陳姓老豬農坦言，該名王姓男子其實是疫苗藥商，雙方相識20多年，每逢豬隻生病皆第一時間求助對方；真正的特約獸醫則為每年繳費3千元掛名，直到豬隻解剖時才被通知到場。14日動保處與王姓男子到場後誤判為放線桿菌胸膜肺炎，直到20日才送驗確診，顯示通報機制嚴重失靈。

除防疫疏漏外，議員亦批環保局未落實廚餘蒸煮稽查。依環境部規定，全國廚餘養豬場須每日上傳蒸煮照片或影片，未上傳者地方環保局應每月稽查一次。但梧棲該場從5月至9月多次未上傳影像，市府僅於5月15日與7月18日進行稽查，顯與規範不符。議員質疑，「7月後稽查停擺，10月15日突然再訪，是不是早已發現異狀卻未採取對策？」

對此，環保局長陳宏益回應，今年5月與7月稽查時廚餘蒸煮作業均正常，農戶因不熟悉上傳流程才未符規定，目前中央並無罰則。8月、9月期間環保局以電話輔導提醒，10月17日再度到場稽查時，老農並未在場。

議員進一步批評，市府每年編列超過3億元舉辦購物節，卻無預算興建化製廠，導致廚餘與死豬無法有效去化；更質疑現場仍有11頭死豬下落不明，恐影響後續疫調。民進黨團痛斥，市府不僅防疫失靈，事後還辯稱「該做的都做了」，形同卸責。

黨團呼籲，市長盧秀燕應正視此事件造成的社會衝擊，對市民與全台養豬產業公開致歉，並要求農業局與環保局長下台負責，徹底檢討市府防疫體系的漏洞。

非洲豬瘟 環保局長 獸醫

