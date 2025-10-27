一晚住宿費就上萬！他嘆墾丁欺負親子客 當地人駁：沒那麼貴

墾丁是熱門度假勝地，但近年也屢屢陷入價格過高的爭議。一名男網友發文，稱他自行查詢旺季時墾丁住宿的價格，普通民宿就要3、4千起跳、飯店更要價上萬，且停車費價格也很高。對此，不少網友紛紛感嘆國旅的高花費，直言「國旅是有錢人在玩的」。

一名男網友在Dcard發文，表示他近期看到新聞，說墾丁和日月潭的飯店四人房價格高達五位數，他自己查詢了一下墾丁旺季時的住宿價格，發現普通民宿兩人房就要3、4千起跳，飯店等級更是要價5千以上，甚至破萬元，讓他直言「真的很誇張」。

原PO表示，不只是住宿價格昂貴，吃的費用和交通費也是問題，停車費價格偏高，餐廳也不便宜。原PO不禁懷疑國旅是否在「欺負親子客」，畢竟有小孩的家庭不方便出國旅行，只能被迫接受國旅的高物價。

此文一出，不少網友分享國旅的住宿費，指出國旅的花費真的太高了，不如出國玩，「去年過年期間住日月潭旁一般的飯店，一個晚上9000，我覺得超貴，什麼設施都沒有，早上還吃白粥」、「國旅是有錢人在玩的」、「前幾週去了日月潭雲品4人房，1晚3萬多，當晚整間飯店客滿連停車場都停不進」、「去日本自助旅遊都比國旅好多了」、「去大陸玩，5星級酒店400人民幣（約新台幣1,754元）左右就有」。

不過也有網友指出當地住宿並沒有那麼昂貴，「我本身是墾丁民宿業者，2人房房價約落在1千多」、「2晚1802元的也有（雖然看起來是青旅），好一點雙人房的2000左右2晚，在我看來其實蠻便宜的」、「我是定期會去墾丁待個三天兩夜的人，不論旺季淡季，其實價格根本沒你說的那麼誇張」。