壓力大長期熬夜 社會新鮮人「耳中風」醫籲年輕族群勿輕忽

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
造成急性突發性耳聾的原因可能與病毒感染、微血管阻塞、自體免疫疾病、神經腫瘤、藥物、甚至與長期熬夜及壓力大相關。圖／醫院提供
新竹一名剛從大學畢業的女性社會新鮮人，疑因找工作壓力大，加上長期熬夜看手機紓壓，早上一覺醒來後，單側耳朵突聽不到、耳鳴、耳悶伴隨些許暈眩，經過醫師診斷為急性突發性耳聾，俗稱「耳中風」。在做了耳內注射類固醇及口服類固醇治療後，轉介到中國醫藥大學新竹附醫，安排高壓氧治療，經過8次治療，目前狀況改善並已經重拾聽力。

胸腔暨重症科醫師鄭博斌指出，急性突發性耳聾一般定義為3天內、至少連續3個相鄰測試音頻、各有超過30分貝的感音神經性聽閾值受損。造成急性突發性耳聾的原因可能與病毒感染、微血管阻塞、自體免疫疾病、神經腫瘤、藥物、甚至與長期熬夜及壓力大相關。因為有超過8成病人找不出確切病因，耳中風的正式名稱為「不明原因之突發性感音神經性聽損」。

鄭博斌表示，耳中風（突發性耳聾）的原因尚不完全明確，主要是供應內耳的血液循環受到阻礙或神經受損，導致突發性的聽力喪失。

耳中風的預防，主要在於降低風險因子，包括避免長時間暴露在高噪音環境，像是戴耳機時音量不宜過大；保持良好生活習慣，如充足睡眠、均衡飲食、規律運動和壓力管理，避免熬夜；「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）和吸菸等高風險族群，要特別注意心血管健康並定期檢查。

鄭博斌指出，高壓氧治療急性突發性耳聾的臨床原理是藉由在一段特定時間之內，呼吸高於1.4個大氣壓力(1.4 ATA)的100%純氧，進而增加全身組織含氧量來改善內耳缺氧狀況。此外，高壓氧治療也可以降低血液黏稠度，增進血液在微血管的灌流以及增進組織修復能力。一旦察覺到有急性突發性耳聾症狀，應快就醫，以免延誤治療。

胸腔暨重症科醫師鄭博斌指出，耳中風可安排高壓氧治療，狀況改善並重拾聽力。記者郭政芬／攝影
中風 壓力 熬夜

