聽新聞
0:00 / 0:00
中華郵政防堵車手洗錢再出招 ATM夜間「限領1萬」擴大全台百處
詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，再派車手至ATM提領贓款，中華郵政8月26日起鎖定全台12家「車手熱點」郵局ATM，夜間至凌晨期間限縮提領額度，每筆最多僅能領1萬元，為加強防堵不法集團利用ATM洗錢，10月22日起再擴大100間郵局ATM實施夜間取款降額度措施。
根據刑事局統計，車手最常提領時段為凌晨12時及下午1時，大多全程戴口罩遮掩，且頻繁更換提款卡，提領停留約5至10分鐘；刑事局分析，交流道、捷運站附近等交通便利處，或大學校區開放區域，成為車手快速進出、避人耳目的首選。
為防堵車手透過ATM詐取民眾財產，中華郵政8月26日起首波先鎖定全台12家「車手熱點」郵局ATM限縮提領額度，每日23時到次日凌晨3時在提款機領錢，郵政金融卡每筆最多僅能領取1萬元。
中華郵政儲匯處說明，今年8月26日起，實施12間郵局ATM夜間單筆提款限額控管措施，因成效良好，因此今年10月22日起，依警示帳戶ATM異常提領熱點分析資料，共擇100間郵局擴大實施，於每日23時至次日5時，郵政金融卡每筆提款限額調降為新台幣1萬元。
中華郵政指出，截至9月份止，降低警示帳戶的相關管控措施已有顯著成效，除外籍移工類型警示帳戶占比下降至2.1%，及虛擬通貨平台入金類型警示帳戶占比下降至0.2%外，假投資類型警示帳戶也大幅下降，降幅近60%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言