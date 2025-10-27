摸到小腫塊竟是乳癌第四期且轉移 醫：及早篩檢最關鍵

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院廖志斌醫師提醒，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，每年有許多新增的患者。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院廖志斌醫師提醒，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，每年有許多新增的患者。圖／光田綜合醫院提供

只是摸到一個小腫塊，沒想到竟然是乳癌第四期，還轉移到多個器官。林姓女子長期輪大夜班、作息不規律，前年5月自我檢查時發現乳房有硬塊，直到腫塊逐漸變大才到醫院檢查，已罹患乳癌第四期，癌細胞已轉移至骨骼、肺部與腹部，甚至造成雙側肺積水和呼吸困難，病情比她想像中更嚴重。

光田綜合醫院乳房外科廖志斌醫師指出，林小姐罹患的是最常見的「管腔型乳癌」，醫療團隊評估屬於內臟轉移急症，先給於化學治療，之後再採用口服標靶合併荷爾蒙藥物治療。經過一段時間，林小姐的症狀逐漸獲得控制，生活品質明顯改善。

今年3月癌症再次復發，甚至已經出現腹積水。醫療團隊進一步檢查後發現，林小姐的癌細胞特徵有所變化，從原本的HER2陰性轉為HER2低表現，使其需接受新一代標靶治療。廖志斌醫師表示，這顯示乳癌是一種會隨著時間與治療而改變的疾病，並非一成不變，患者若出現復發或轉移，應再次接受檢測，以調整治療方向。

目前林小姐已完成四次新型標靶合併荷爾蒙治療，原有的呼吸困難症狀大幅改善，也能恢復正常日常活動。她說還好有醫師幫忙，自己現在過得比想像中更好。她提醒其他患者，與其擔心病情，不如保持正向心態，積極面對治療。

廖志斌醫師提醒，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，每年新增的患者不勝少數。建議平時規律運動、減少高脂飲食與飲酒，養成自我檢查的習慣，40至74歲女性也可善用政府提供的兩年一次公費乳房X光攝影檢查。尤其高風險族群（家族有乳癌病史、一側乳房曾得過乳癌、得過卵巢癌或子宮內膜癌、長期使用賀爾蒙補充劑等），建議與醫師討論是否提早檢查。

