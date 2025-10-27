快訊

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

電影《國寶》破紀錄大紅！一窺歌舞伎與日本神話

美中談好更多細節一次看！美不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

聽新聞
0:00 / 0:00

還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來10天整體受東北季風影響，其中宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
未來10天整體受東北季風影響，其中宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

雨要下到何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天整體受東北季風影響，其中宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。未來10天有3波東北季風影響，第一波是28日至29日、31日午後至11月2日及11月4日至5日受，速度很快，每一波影響大概2、3天。

此外，賈新興指出，南海至菲律賓東方外海一帶目前有2個熱帶擾動，未來10天有機會變成熱帶性低氣壓，其中位於南海的熱帶擾動，28到29日有機會變成熱帶性低氣壓，也有機會變成颱風，往越南方向移動。另外，在菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估在10月31日到11月1日有機會變成熱帶性低氣壓，是否有機會成颱，可以再觀察。

賈新興表示，由於台灣目前是東北季風環境，熱帶系統預估從東往西方向移動，往南海和越南附近移動機會比較大。

最近天氣，賈新興說，28日至29日東北季風影響，其中28日新竹以北及宜蘭有雨，午後各地山區、高屏及花東亦有局部短暫雨。29日桃園以北山區及宜花有雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。30日午後各地山區、高屏及宜花有零星短暫雨。31日北北基宜有零星短暫雨，午後至2日受東北季風影響，桃園以北及花東有零星短暫雨。 

至於11月1日午後山區有零星短暫雨。2日新北山區及宜花有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。3日宜花有局部短暫雨，午後受鋒面影響，苗栗以北及中南部山區有局部短暫雨。4日至5日受東北季風影響，其中4日新竹以北及宜花有局部短暫雨。5日桃園以北及宜花有零星短暫雨。 

賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興說，2個熱帶擾動有機會發展。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興說，2個熱帶擾動有機會發展。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

東北季風 賈新興 新竹

延伸閱讀

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

風神颱風將生成 周末還有東北季風加持 賈新興曝對台影響

風神颱風估周五生成 賈新興：周六晚東北季風到 新竹以北+宜蘭急降溫

相關新聞

還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

雨要下到何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示...

大台北宜蘭愈晚雨愈大周二周三降雨增多 東北季風周四稍減弱

雨還沒有下完，中央氣象署指出，受東北季風影響，周二降雨增多，東北季風周四稍減弱。今天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其...

下到發霉！粉專：雙北、基隆、宜蘭本周降雨熱區

北部下雨超過一周，幾乎沒停過，何時放晴？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周北部、東北部降雨機會仍高。

航空業拚2050淨零碳排 永續燃料卡關如何找解方？

根據國際航空運輸協會（IATA）淨零減碳路線圖，航空公司需要5億噸永續航空燃料（SAF），才能在2050年前實現淨零碳排放，但SAF的推廣使用進展緩慢，同一原料還有其他潛在用戶競爭；我國已有3座機場可添加SAF，華航、長榮、星宇添加SAF燃油進展不一。

深秋流感竄起！醫警告這波病毒「特別兇」 高燒喉嚨痛別當小感冒

季節進入深秋，天氣明顯轉涼，許多人陸續出現咳嗽等症狀，原以為是小感冒，沒想到3天後高燒、全身痠痛、喉嚨像刀割，經檢驗為流...

老厝活化 雲林萬得醫院辦展 屏東老鄉長宅獲獎

老屋改造活化，雲林土庫鎮萬得醫院已百餘年，經17個月整修，昨辦開館後的首展，讓民眾回顧兩代、兩醫師懸壺濟世的過往；另，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。