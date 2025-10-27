還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

雨要下到何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天整體受東北季風影響，其中宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。未來10天有3波東北季風影響，第一波是28日至29日、31日午後至11月2日及11月4日至5日受，速度很快，每一波影響大概2、3天。

此外，賈新興指出，南海至菲律賓東方外海一帶目前有2個熱帶擾動，未來10天有機會變成熱帶性低氣壓，其中位於南海的熱帶擾動，28到29日有機會變成熱帶性低氣壓，也有機會變成颱風，往越南方向移動。另外，在菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估在10月31日到11月1日有機會變成熱帶性低氣壓，是否有機會成颱，可以再觀察。

賈新興表示，由於台灣目前是東北季風環境，熱帶系統預估從東往西方向移動，往南海和越南附近移動機會比較大。

最近天氣，賈新興說，28日至29日東北季風影響，其中28日新竹以北及宜蘭有雨，午後各地山區、高屏及花東亦有局部短暫雨。29日桃園以北山區及宜花有雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。30日午後各地山區、高屏及宜花有零星短暫雨。31日北北基宜有零星短暫雨，午後至2日受東北季風影響，桃園以北及花東有零星短暫雨。

至於11月1日午後山區有零星短暫雨。2日新北山區及宜花有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。3日宜花有局部短暫雨，午後受鋒面影響，苗栗以北及中南部山區有局部短暫雨。4日至5日受東北季風影響，其中4日新竹以北及宜花有局部短暫雨。5日桃園以北及宜花有零星短暫雨。

賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。