大台北宜蘭愈晚雨愈大周二周三降雨增多 東北季風周四稍減弱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周二、周三降雨增多，今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區愈晚雨勢愈大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。本報資料照片
周二、周三降雨增多，今天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區愈晚雨勢愈大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。本報資料照片

雨還沒有下完，中央氣象署指出，受東北季風影響，周二降雨增多，東北季風周四稍減弱。今天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區愈晚雨勢愈大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署指出，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。北部及宜蘭整天濕涼，氣溫在21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度，白天南北溫差較大。

氣象署指出，周二華南雲系東移，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象署表示，周三水氣仍多，東北部地區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署說，周二、周三北部、東北部高溫約23到25度，中南部31到32度，花東27到29度。低溫部分北部、東北部、金門21到23度，中南部、花東、澎湖23到25度。

周四東北季風減弱，氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。北部、東半部高溫約26到30度，中南部32到33度。

