老厝活化 雲林萬得醫院辦展 屏東老鄉長宅獲獎

老屋改造活化，雲林土庫鎮萬得醫院已百餘年，經17個月整修，昨辦開館後的首展，讓民眾回顧兩代、兩醫師懸壺濟世的過往；另，屏東崁頂鄉老鄉長百年舊宅，由3代家人與學者一起改造為共享藝文場域，也一舉拿下國際設計大獎。

雲林在地文史工作者謝暉宏說，駱萬得1914年創建萬得醫院，有內科、小兒科、婦產科及外科手術室，1954年第2代駱雲從醫師接手兩代醫師都熱心公益濟世救貧，直到1995年停業，好榜樣也帶動鎮上多年來出了超過70名醫師。

駱雲從2016年辭世，由女兒駱芬美接手，2019年無償提供給文史工作者使用，前年獲文化部補助約1400萬元，由20多名在地青年一起參與工程修復事宜，前天正式開館，在地藝術家辦「故事．回家」特展，駱芬美相當開心又感動；縣府文觀處長陳璧君說，已提報萬得醫院列縣定歷史建築。

另，屏東縣府10年來培養382名社區規畫師，今年社規師成果展，8個社區團體獲6獎項，其中「開箱社區獎」為崁頂老鄉長陳再輕的舊宅，屬巴洛克式房舍的四合院，沒人居住後成為存放物品倉庫，還一度成為野貓天堂；陳的媳婦、屏東縣熱情森巴鼓協會理事長王淑華，攜手兒子陳煇騰、孫子共3代家人，由樹德科技大學教授周伯丞帶領的團隊輔導展開改造。

屏東崁頂鄉老鄉長的百年古厝，由3代家人與學者一起改造為共享藝文場域「圍內靜好」，勇奪國內外獎項。圖／屏縣府提供

舊宅保存家族與地方文化記憶，轉化為居民與旅人共享藝文場域「圍內靜好」，縣長周春米日前在臉書分享此處一舉拿下國內園冶獎，及法國設計獎、美國謬思設計獎，吸引民眾慕名參觀。