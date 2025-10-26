華航首架波音787 明年3月提前交機

因應全球旅運需求持續成長，華航採購廿四架波音七八七，預計明年起陸續交機。華航總經理陳漢銘透露，首架交機時間原定明年第四季，但華航前後派了二組人員至波音駐場，有望提前至明年三月交付，最快六月投入運能，初期派飛曼谷、東京等較大區域航線。

全球航空業受供應鏈及缺工影響，飛機交機延遲，各家航空公司都在搶飛機。陳漢銘表示，航機的全球供應鏈過去在座位及備品選擇上，都盼有自己的特色，但也因此付出相對代價，在認證等方面會拖較長時間，導致無法如期交付。近日董事長高星潢也拍板，要以現有航空已被認證過的設備作為最優先選擇，盼在航機交付上能更準時。

「明年是華航非常精彩的一年」，陳漢銘樂觀預估，明年七八七可交機四至五架，並引進二架A三二一neo；華航也在市場搜尋空中巴士，可能再有二至三架投入運能。