「請假制度未改」 空服工會闖長榮馬拉松抗議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會，昨天清晨前往「長榮馬拉松」會場前陳情。記者黃義書／攝影
桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會，昨天清晨前往「長榮馬拉松」會場前陳情。記者黃義書／攝影

空服員工會不滿長榮空服員之死，至今仍無明確改善請假制度方案，昨晨近四十名成員，前往長榮航空馬拉松現場高舉白玫瑰抗議，工會成員一度闖入賽道引發衝突，最後登上舞台貼上抗議標語，預告周四將轉戰勞動部抗議。

桃園市空服員職業工會理事趙婕歡重申訴求，包含病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消周末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制；特休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇；空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，勞動部日前稱與六家航空公司達成四點決議，其中對於勞工為了治療疾病、休養或生理因素，而需要請病假或生理假，因涉及勞工身體健康，不應列入勤惰考核範圍內，其內容並未將特休假及天災假也納入，勞動部卻對外聲稱已達共識，讓外界認為空服員請假機制問題已解決，周四將與醫護工會赴勞動部抗議。

長榮航空派協理接受陳情，遭工會拒絕，希望有更高層的人出來面對；原本在馬拉松起點旁高喊訴求的空服員工會成員，一度衝入賽道，雖遭警方阻止，仍導致一名保全跌倒，所幸此時所有跑者幾乎已出發。

長榮 空服員 抗議行動

延伸閱讀

影／空服員離世 長榮馬拉松現場工會抗議提訴求

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

相關新聞

