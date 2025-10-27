醫奉獎個人獎／郭春吉 「人體行動診所」不失約 山區到離島克服交通萬難

「我是中醫師，一名行走在偏鄉與離島的醫者。」屏東縣吉隆中醫診所負責醫師郭春吉，如此介紹自己。22年來，他每周到屏東泰武鄉山地部落、澎湖離島偏鄉巡迴看診，超過一千個診次。即使天氣惡劣、交通中斷，也從不失約，因為「許多生命正等待我的到來，這是一場醫療與信任的約定」。

陪媽媽看病 燃起中醫興趣

郭春吉是屏東縣萬丹鄉人，1969年就讀台灣省立海洋學院。畢業後考進郵局，擔任郵務佐。媽媽膝蓋不好，他在北部讀大學時放假回家，會陪媽媽看中醫、拿、針灸，因此對中醫產生興趣，跑去買「本草備要」、「醫方集解」等中醫書籍自修。

1982年媽媽過世，郭春吉懷疑，當初求醫應有不少藥都添加類固醇，「吃壞了」。他開始思索醫學、醫師與病患的關係，正好看到中國醫藥大學招考學士後中醫系，報考兩次才錄取。1990年畢業，開始在屏東市中醫醫院上班。3年後他決定創業，2002年回到故鄉萬丹開設中醫診所至今。

2003年中醫師公會全聯會推動「無中醫鄉巡迴醫療計畫」，郭春吉受邀參加。他很喜歡爬山，尤其難忘泰武鄉泰武村這個排灣族部落，因此選擇巡迴醫療地點時，他選擇了泰武鄉。

與原民有約 每周上山3天

原住民少有看診中醫的經驗，許多人無法接受中藥味道，還有人見到針灸、電療就嚇得跑走。因此郭春吉放棄「醫不叩門」的傳統，轉為主動出擊，親身進入家戶幫人看診並與族人「博感情」，才漸漸讓族人認識中醫並打開心房，接受郭春吉。現在他每周上山3天，至泰武鄉巡迴各村看診。

泰武鄉主要是排灣族，郭春吉不會說排灣話影響溝通。因此他土法煉鋼，慢慢學會簡單的排灣話，包括身體部位、病痛症狀等單詞。在替老一輩族人治療時，他以排灣話解釋病情與治療方式，不但病患容易了解，更拉近彼此距離，長輩們備感親切。

3年後，澎湖離島的巡迴醫療計畫因交通等問題，參與醫師人數不足，郭春吉號召了10位醫師，分兩條路線到西嶼、七美、望安、將軍、吉貝等離島巡迴醫療。

前往泰武鄉的巡迴醫療，郭春吉自己開車，將藥罐、各式醫療設備、筆記型電腦等裝滿一車，清晨六點半出發，翻山越嶺，至泰武鄉的各村落看診。山間經常起霧，在蜿蜒的山路行車，他神經緊繃、戒慎恐懼。巡迴診治完畢，復行上路回程，晚上9時多才返抵自家診所。

到澎湖離島的交通遠比到山地更不便、更累人。早上7點的飛機，郭春吉4時半就要起床準備，提著大包小包從屏東前往高雄小港機場，飛往馬公，再轉搭計程車、渡船才能到達離島。

赴澎湖看診 20年不間斷

一旦遇到天候不佳，如何能平安順利抵達目的地成為最大考驗。郭春吉說，若知道颱風要來，必須提早1天趕到澎湖，才不會耽誤看診。他也多次在離島遇到因為天候不佳而交通「斷航」，被「關島」。但只要一有航班，他馬上搭機趕到下一個醫療點，因為「病人都在等我」。

在近20年的離島巡迴醫療中，郭春吉多次遇到意外。有一次在碼頭準備登船時，差點被風浪推進海中，所幸他雙手死命抓住船板，但藥品和電腦包全都落水。還有一次風暴，船隻在狂風巨浪中劇烈搖晃，大浪衝進船艙，海水瞬間淹到小腿肚，他的行李被沖走，整個人跌坐在船艙的海水中，渾身濕透，抵達澎湖後，跟在地居民借乾衣服換了，馬上投入診療。

每次飛到澎湖，郭春吉都會帶滿「5大件」，包括1個後背包、2個側背包，還有2個手提包，都塞得滿滿的。裡面除了簡單的個人衣物用品，全是藥罐、醫療品、病歷及筆電，加起來近40公斤，郭春吉一個人背著拿著上下飛機、船、車，到處移動。他形容自己就是一個「人體行動診所」。

雖然開診所，但郭春吉1周只有2天半在診所看診，有幾次還因為義診的交通問題誤時而只得讓自家診所休診。雖然個人的時間很少，他仍然維持年輕時的興趣，聽古典音樂來放鬆。

現年74歲的郭春吉體力大不如前，但仍堅持巡迴醫療工作。他說，「成就感」是他繼續支撐下去的動力。每年巡診結束，年底時總會有病患問他：「醫師，您明年還會來嗎？」郭春吉說，每次聽到病患問這句話他都很感動，因為這是病患對他的醫術認同、對他的信任與託付。

郭春吉說，一路走來，這段旅程既溫暖也充滿挑戰，「但我從沒想過休息，只要有病患在等我，我就不能停下我的腳步」。

郭春吉小檔案

年齡：74歲

出生地：屏東縣

學歷：

● 中國醫藥大學學士後中醫系

現職：

● 吉隆中醫診所負責醫師

經歷：

● 中醫師公會全聯會中執會高屏區分會委員

● 屏東縣中醫師公會常務理事

● 屏東市華富中醫醫院醫師

主要事蹟：

● 執行屏東泰武鄉中醫巡迴醫療服務22年（2003年6月迄今）

● 執行離島澎湖縣中醫巡迴醫療服務19年（2006年1月迄今）

● 規畫協調澎湖巡迴醫療團事宜，積極解決醫缺村落中醫醫療需求，提供就醫方便性。

● 泰武鄉巡迴醫療擴增偏僻部落巡迴點，遍及全鄉每一村落，歷經土石流、斷橋走山，均採取繞路積極完成任務。