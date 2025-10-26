快訊

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

深秋流感竄起！醫警告這波病毒「特別兇」 高燒喉嚨痛別當小感冒

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
重症醫師黃軒在臉書提醒，現在季節正是深秋，氣溫是白天溫暖、晚上氣溫驟降，感覺特別冷，且在人潮移動下，流感會特別兇，呼籲民眾應多提高警覺。示意圖，圖／AI生成
季節進入深秋，天氣明顯轉涼，許多人陸續出現咳嗽等症狀，原以為是小感冒，沒想到3天後高燒、全身痠痛、喉嚨像刀割，經檢驗為流感陽性。重症醫師黃軒在臉書提醒，現在正是深秋，氣溫是白天溫暖、晚上氣溫驟降，感覺特別冷，在溫差大、人潮移動下，流感會特別兇，呼籲民眾多提高警覺。

黃軒說，深秋時，氣候慢慢變得乾燥，呼吸道黏膜被風吹乾，防禦力下降，加上連假旅遊人潮移動，病毒跟著人流「環島旅行」，是流感傳播的高峰前奏，且今年曾打的流感疫苗，現在可能擋不住，別以為之前「打過一次」就萬無一失。

流感不是「感冒」，若出現這幾個徵兆就要警覺。黃軒表示，包括高燒超過38°C、全身肌肉關節痠痛、明顯頭痛及喉嚨劇痛、疲倦感強烈、走兩步就想躺，而有慢性病或年長者出現呼吸喘，這時應盡快就醫，並依醫師指示是否使用抗病毒藥，可在48小時內有效縮短病程、降低重症風險

黃軒提醒，深秋防護病毒五大方法，第一、補眠不熬夜，每天睡滿7小時，維持免疫力；第二、出門時務必戴口罩，回家洗乾淨再摸臉，口罩是秋冬的護身符，尤其在人多、通風差的地方，務必配戴；第三、平時喝溫水潤喉，不給病毒黏附機會，喉嚨保持濕潤才是最簡單的防線；第四、炸物少一點，蔬果多一點，維他命C合併優質蛋白質，像是豆腐、魚、蛋，以增強免疫力；第五、高風險族群請盡早打疫苗，特別是孕婦、長者、慢性病高風險患者應盡速接種。

