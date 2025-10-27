聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／化腐朽為神奇 回收品變寶貝

聯合報／ 文／劉美伶（苗栗市）
讓「變廢為寶」成為我們的生活態度。圖／劉美伶提供
讓「變廢為寶」成為我們的生活態度。圖／劉美伶提供

我們手邊那些看似無用的小東西，其實都可能是別人眼中的「寶貝」。

身為朋友口中的「化腐朽為神奇」小能手，我在生活中實踐「重複利用、減少浪費」的節能減碳行動。像是網購後留下的氣泡紙、氣泡袋、甚至水果網袋，我都會收集起來重複使用。若自己用不完，就送到郵局包裝櫃檯，讓有需要的人自由取用；也會在社區社團發文，贈送給需要大量寄貨的賣家，讓資源繼續循環利用。

此外，家中堆放的堪用物品若自己用不上，我會上「換物社團」交換或贈送。節慶收到太多禮盒月餅，與其放到過期浪費，不如送給喜歡的人幫忙「消化」，讓分享成為生活中最溫暖的循環。

連禮盒紙袋我也不放過。出門可裝隨身物，寄件時則是現成的包裝袋。只要稍加改造、封口，就能成為漂亮又實用的再生包裝。

這些看似微小的舉動，其實都是友善地球的重要一步。重複使用、減少製造、讓物品發揮第二次生命，不只省錢，也節能減碳。守護地球不難，只要從日常的一點一滴開始，讓「變廢為寶」成為我們的生活態度。

禮盒 朋友 月餅 櫃檯

延伸閱讀

月餅再大也不能切

普發現金「全台3偏鄉」明起登記 花蓮光復鄉郵局假日加班服務

很多人都做錯！抽取式衛生紙袋不能丟一般垃圾 弄錯恐挨罰6000元

生活小改變 環保大永續／不買車不裝冷氣 斷捨離克制物欲

相關新聞

5縣市發布大雨特報「一路下到明上午」 慎防坍方、落石

中央氣象署今下午4時40分針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到明（27日）上午，警戒區域包含基隆北海岸、台北市山區、新...

老厝活化 雲林萬得醫院辦展 屏東老鄉長宅獲獎

老屋改造活化，雲林土庫鎮萬得醫院已百餘年，經17個月整修，昨辦開館後的首展，讓民眾回顧兩代、兩醫師懸壺濟世的過往；另，屏...

醫奉獎個人獎／郭春吉 「人體行動診所」不失約 山區到離島克服交通萬難

「我是中醫師，一名行走在偏鄉與離島的醫者。」屏東縣吉隆中醫診所負責醫師郭春吉，如此介紹自己。22年來，他每周到屏東泰武鄉...

健康你我他／化腐朽為神奇 回收品變寶貝

我們手邊那些看似無用的小東西，其實都可能是別人眼中的「寶貝」。

假牙、植牙怎麼選？醫師提醒3大關鍵

社群媒體上的植牙、假牙廣告琳瑯滿目，常讓人霧裡看花。其實，缺牙重建沒有「一種方案打天下」，能不能植牙、該不該植牙，得視身...

「請假制度未改」 空服工會闖長榮馬拉松抗議

空服員工會不滿長榮空服員之死，至今仍無明確改善請假制度方案，昨晨近四十名成員，前往長榮航空馬拉松現場高舉白玫瑰抗議，工會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。