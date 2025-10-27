健康你我他／化腐朽為神奇 回收品變寶貝

我們手邊那些看似無用的小東西，其實都可能是別人眼中的「寶貝」。

身為朋友口中的「化腐朽為神奇」小能手，我在生活中實踐「重複利用、減少浪費」的節能減碳行動。像是網購後留下的氣泡紙、氣泡袋、甚至水果網袋，我都會收集起來重複使用。若自己用不完，就送到郵局包裝櫃檯，讓有需要的人自由取用；也會在社區社團發文，贈送給需要大量寄貨的賣家，讓資源繼續循環利用。

此外，家中堆放的堪用物品若自己用不上，我會上「換物社團」交換或贈送。節慶收到太多禮盒、月餅，與其放到過期浪費，不如送給喜歡的人幫忙「消化」，讓分享成為生活中最溫暖的循環。

連禮盒紙袋我也不放過。出門可裝隨身物，寄件時則是現成的包裝袋。只要稍加改造、封口，就能成為漂亮又實用的再生包裝。

這些看似微小的舉動，其實都是友善地球的重要一步。重複使用、減少製造、讓物品發揮第二次生命，不只省錢，也節能減碳。守護地球不難，只要從日常的一點一滴開始，讓「變廢為寶」成為我們的生活態度。