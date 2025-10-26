周五另波東北季風增強「低溫下探19度」中南部日夜溫差達10度

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三前持續受到東北季風影響，北部、東半部有明顯雨勢，周五再有另波東北季風增強，屆時水氣增多且降溫，下周低溫更有機會下探至19度，中南部則日夜溫差高達8至10度。聯合報系資料照
周三前持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，北部、東半部有明顯雨勢，尤其周二華南雲系東移，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸都有局部大雨，周四雨勢趨緩，但隔天又有另波東北季風增強，水氣增多且降溫，下周低溫更有機會下探至19度，中南部則日夜溫差高達8至10度。

劉沛滕說，明天至周三（27至29日）持續受到東北季風影響，其中周二（28日）因華南雲系東移，水氣最多，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸都有局部大雨，且恐擴及到北部、中部也有零星降雨，周三（29日）降雨稍減，但宜蘭仍要留意局部大雨。

預估周四（30日）東北季風減弱，雨勢也略為趨緩，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫降雨，大台北西側、桃園以南為多雲到晴的好天氣。

但周五（31日）又有另波東北季風增強南下，周五、周六（11月1日）桃園以北、東半部有局部短暫降雨；周日（11月2日）水氣再增加，雨勢主要降在北部、東半部，屆時降溫也更加明顯。

溫度部分，劉沛滕指出，未來1周中南部日夜溫差高達8至10度，需多加留意，白天高溫可達30度，夜間、清晨中部22、23度，南部24、25度。

北部周一至周三（27至29日）清晨、夜間約21、22度，白天高溫約降至24度；周四清晨、夜間約23度，白天回溫至28度；周五氣溫再略降，清晨、夜間約22、23度，白天高溫降至25度。

周末受到另波東北季風增強影響，氣溫將再下降，清晨、夜間可降至20度，甚至不排除降至19度，白天高溫約23至25度。劉沛滕說，距離新一波東北避風還有一段時間，其強度尚不確定，預計11月東北季風恐讓台灣整體氣溫再下降，但屆時氣溫是否降至1字頭還需持續觀察。

